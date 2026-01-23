© Foto: Dominika Zarzycka - NurPhotoTrotz Kursrutsch nach Trumps Davos-Kommentar bleibt der Verteidigungssektor heiß. JPMorgan sieht die Branche erst am Anfang eines globalen Aufrüstungszyklus. Warum Schwäche jetzt Kaufchance ist.JPMorgan sieht im Kursrückgang europäischer Rüstungsaktien eine Kaufchance. Nach der deutlichen Schwäche der Branche im Zuge von Donald Trumps Äußerungen in Davos rät Analyst David Perry dazu, Rücksetzer zu nutzen. Der Sektor sei trotz kurzfristiger Volatilität "in einer sehr frühen Phase eines weltweiten Aufschwungs der Verteidigungsausgaben, der noch ein weiteres Jahrzehnt andauern könnte". Auslöser der Marktturbulenzen waren Trumps Aussagen, er wolle keine "übermäßige Gewalt" einsetzen, um …Den vollständigen Artikel lesen
