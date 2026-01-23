Auf 52-Wochen-Sicht hat die Aktie von Meta Platforms aktuell kaum hinzugewonnen und sich damit deutlich schlechter entwickelt als viele andere Tech-Titel. Vor den anstehenden Quartalszahlen stellt sich die Frage, ob der jüngste Verlauf eher ein Warnsignal oder eine attraktive Einstiegschance ist. Meta Platforms gilt als qualitativ hochwertiges Technologieunternehmen, dessen Aktie in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben hat. Vom Hoch nahe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
