Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geschehnisse auf dem Weltwirtschaftsforum bestimmen auch die Anleihemärkte, so die Deutsche Börse AG."Die Woche stand ganz im Zeichen von Davos", berichte Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handle. "Die zwischenzeitliche Androhung höherer US-Zölle hat in den letzten Tagen andere Themen in den Hintergrund gerückt", stelle auch Commerzbank-Analyst Marco Wagner fest. Aktien hätten deutlich verloren, "sichere Häfen" seien gesucht gewesen. Nach der Einigung mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der Rücknahme der Zollandrohung sehe es aber schon wieder anders aus. "Unter dem Strich hat sich bei den Renditen gar nicht so viel getan", stelle Brunner fest. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
