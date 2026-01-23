Wien (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat ihren Leitzins beibehalten und zugleich ihre Inflationsprognosen nach oben korrigiert, so die Experten von "FONDS professionell".Damit schaffe sie Spielraum, die nächste Zinserhöhung womöglich schon vor dem Sommer vorzunehmen.Die Notenbank habe ihren Leitzins am Freitag (23.01.) laut Mitteilung unverändert bei 0,75 Prozent belassen. Sie beobachte die Folgen der Zinserhöhung vom vergangenen Monat und warte das Ergebnis einer vorgezogenen Wahl ab, die die staatlichen Ausgabenpläne beeinflussen könnte. Sämtliche befragten Ökonomen hätten diese Entscheidung erwartet. Die Kreditkosten würden damit auf dem höchsten Stand seit drei Jahrzehnten bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
