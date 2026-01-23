Das deutsche Deep-Tech-Startup will Komponenten wie den Inverter und Ladegeräte direkt in die Batteriesteuerung integrieren. Gemeinsam mit dem Autozulieferer Yazaki soll diese "Multilevel-Technologie" zur Serienreife gebracht werden. Gemeinsam entwickeln die beiden Unternehmen eine intelligente "MultiCellBridge" auf Basis der "Multilevel-Technologie", wie Pulsetrain mitteilt. "Im Rahmen eines Proof of Concept wollen die Partner die industrielle Machbarkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net