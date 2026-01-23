Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
23.01.2026 15:50 Uhr
141 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Frei leben statt reich träumen - Teil 2 - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Teil 2 - So findest du die richtigen Qualitätsunternehmen

Es wird konkret: Praktische Beispiele zeigen, woran Sie solide Geschäftsmodelle erkennen, wie Sie verlässliche von unsicheren Dividenden-Unternehmen unterscheiden, wie Sie Fallen meiden und wie Sie eine überschaubare Aktien-Liste bilden, die zu Ihrem finanziellen Ziel "Einkommen" passt. Die Finanzexperten und Coaches Jörg Graichen und Michael Huber (DeinFinanz.Coach) zeigen das Zusammenspiel ihrer ganzheitliche Anlagestrategien.

    Freitag, 23.01.26, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Aufzeichnung Teil 1:

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    © 2026 WH SelfInvest
    Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.