DAX Gewinner am Donnerstag: Daimler Truck Holding Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Schluss notierten am gestrigen Handelstag (22.01.2026) 26 Aktien im Plus, 14 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Auf der Gewinnerliste der DAX Gewinner lag Heidelberg Materials vorn: Die Aktie verteuerte sich um 3,07 Prozent. Ebenfalls stark zeigten sich die Deutsche Bank mit +2,92 Prozent sowie Volkswagen VZ mit +2,81 Prozent.

- Heidelberger Materials WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

Key Takeaways

Heidelberg Materials ist der stärkste DAX Gewinner: Die Aktie (HEI) legte per Xetra-Schluss am 22.01.2026 um +3,07% zu und führte damit die Gewinnerliste an. Heidelberg Materials Prognose bleibt bullisch: Im Tages- und 4h-Chart bestätigt sich der Aufwärtstrend - das GAP up auf ein neues Jahreshoch stärkt das positive Momentum. Wichtige Marken für die nächsten Tage: Solange die Aktie über der SMA20 bleibt (Tageschart 227,69 EUR, 4h 231,56 EUR), sind 245-250 EUR als nächstes Ziel möglich; Support liegt u. a. bei 228,32 EUR (SMA50) und 220,30 EUR (SMA50 Daily). DAX Gewinner am Donnerstag: Heidelberg Materials mit stärkstem Tagesplus Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) war am Donnerstag per Xetra-Schluss mit +3,07 Prozent der stärkste DAX Gewinner und damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn im Index. Heidelberg Materials Prognose: Chartcheck im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Verlauf von 2024 sukzessive nach oben schieben konnte. Rücksetzer wurden jeweils relativ zügig kompensiert, bevor die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wurde. Zur Jahresmitte konsolidierte das Papier, konnte jedoch Anfang Oktober den Bereich um 185 EUR nutzen, um erneut Momentum aufzubauen und in Richtung neuer Hochs zu laufen. Das Kaufinteresse hat sich zu Jahresbeginn weiter fortgesetzt.

Besonders deutlich ist im Chart zu erkennen, dass sich die Aktie seit Anfang November an der SMA20 (aktuell bei 227,69 EUR) nach oben orientieren konnte. Diese Durchschnittslinie fungierte wiederholt als stabiler Support und konnte die Aktie mehrfach abstützen. Gestern ging es mit einem GAP up auf ein neues Jahreshoch, zudem ging das Papier am Tageshoch aus dem Handel.

Damit lässt sich das Tageschart uneingeschränkt bullisch interpretieren. Solange Heidelberg Materials oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Heidelberg Materials Prognose konstruktiv und die Aufwärtsbewegung könnte sich fortsetzen....

