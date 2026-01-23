DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 24. bis Montag, 26. Januar (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 26. Januar 2026 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 88,0 zuvor: 87,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,0 zuvor: 85,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,0 zuvor: 89,7 10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer Dialog im Finanzausschuss des Bundestags) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember - AU/Börsenfeiertag: Australien ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

