Parse Biosciences, der führende Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, hat heute die Einführung eines vollständig integrierten Workflows für die Analyse des Immunrepertoires und des Ganztranskriptoms auf seiner Datenanalyseplattform TrailMaker bekannt gegeben. Die neue Funktion erweitert das bestehende Parse-Portfolio von Evercode-Immunprodukten und gibt Forschern einen umfassenden End-to-End-Workflow an die Hand.

Bislang fehlte Immunologen eine integrierte, speziell entwickelte Plattform, die Daten zum Immunrepertoire mit Erkenntnissen aus dem Ganztranskriptom einzelner Zellen verknüpft. Folglich erforderte die Interpretation des Klonverhaltens, das Verständnis funktioneller Zellzustände und die Ableitung aussagekräftiger biologischer Erkenntnisse oft die Kombination fragmentierter Tools, spezifischer Codes oder inkonsistenter Visualisierungsansätze. Die neue Trailmaker-Funktionalität adressiert diese Herausforderungen als leicht zugängliche End-to-End-Lösung für die Erstellung von Immunprofilen, die Repertoire- und Transkriptionsinformationen in einer einheitlichen Umgebung zusammenführt.

Die neue Funktion kombiniert Daten zum Immunrepertoire mit Ganztranskriptomdaten und bietet Forschern eine umfassende Sicht auf klonale Strukturen, Diversität und antigengesteuerte Signaturen. Benutzer können Klonotypen und Zelltypen auf einem integrierten UMAP darstellen, dominante Klone anhand von Häufigkeits- und Wabenplots rasch identifizieren und konservierte Muster mithilfe einer einzigartigen Motif-Analyse erkennen. Durch die Verknüpfung von Repertoire-Daten mit der vollständigen Transkriptomexpression erleichtert Trailmaker die Zuordnung von Klonotypen zu ihren Transkriptionszuständen, die Aufdeckung klonotypspezifischer Genprogramme und die Durchführung gezielter Differentialexpressionen. So lassen sich tiefere, kontextbezogenere biologische Erkenntnisse gewinnen.

"Wir haben von Anfang an das Ziel verfolgt, Hindernisse für Forscher zu beseitigen", berichtet Dr. Charlie Roco, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse. "Durch eine intuitive und vollständig integrierte Erstellung von Immunprofilen ermöglichen wir Immunologen, weniger Zeit mit der Datenverarbeitung zu verbringen und mehr Zeit in die biologische Auswertung zu investieren."

