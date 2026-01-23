DJ WOCHENVORSCHAU/26. Januar bis 1. Februar (5. KW)

=== M O N T A G, 26. Januar 2026 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar 10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer Dialog im Finanzausschuss des Bundestags) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember - AU/Börsenfeiertag: Australien D I E N S T A G, 27. Januar 2026 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine Chance für Europa" 22:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q - IN/Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 28. Januar 2026 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 07:20 SE/Volvo AB, Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 11:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 4Q *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call Jahresergebnis *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) *** 21:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q 22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q D O N N E R S T A G, 29. Januar 2026 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q *** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q 12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz November *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November *** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q F R E I T A G, 30. Januar 2026 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember *** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Januar *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur Vermeidung eines Shutdown läuft ab S O N N T A G, 1. Februar 2026 *** - AT/Beratung der Opec+ ===

