Freitag, 23.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Dow Jones News
23.01.2026 16:27 Uhr
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW) 

=== 
M O N T A G, 2. Februar 2026 
  07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Januar 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Januar 
  10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz 
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan 
*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Januar 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des 
     Rotary Club of Atlanta 
  22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q 
 
***   - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 4Q 
 
D I E N S T A G, 3. Februar 2026 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 BI-PK) 
  07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis 
  08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
  09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis und Business Plan 
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis 
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q 
  13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q 
  15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q 
 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
 
M I T T W O C H, 4. Februar 2026 
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis 
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK) 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q 
  08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast) 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 4 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar 
  14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 16:00 US/Auftragseingang Dezember 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis 
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q 
  10.00 LU/Stabilus SE, HV 
 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
 
D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q 
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 
     08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis 
  07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis 
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q 
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember 
*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV 
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember 
  12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz) 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 14:15 DE/EZB-Rat, Zinsentscheidung 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
  15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q 
 
    - HK/Börsenfeiertag Hongkong 
 
F R E I T A G, 6. Februar 2026 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember 
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar 
 
S O N N T A G, 8. Februar 2026 
    - JP/Vorgezogene Neuwahlen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 09:55 ET (14:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
