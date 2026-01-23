DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG schliesst Kapitalerhöhung ab und stärkt finanzielle Basis
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
QLUPOD AG: Qlupod AG schliesst Kapitalerhöhung ab und stärkt finanzielle Basis
Herisau (pta000/23.01.2026/16:01 UTC+1)
Herisau, Schweiz Qlupod AG, 23. Januar 2026 (www.qlupod.com)
Die Qlupod AG hat ihre jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Eintragung
im Handelsregister erfolgte per 20. Januar 2026. Die neu ausgegebenen Aktien wurden
ordnungsgemäss erstellt und im digitalisierten Aktienbuch der Gesellschaft verbucht.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde nicht nur die Eigenkapitalbasis gestärkt, sondern
durch Verrechnung auch bestehende Verbindlichkeiten reduziert. Dies führt zu einer
verbesserten Bilanzstruktur und erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens.
Der aktuelle Aktienverkaufspreis von CHF 4.35 bleibt unverändert. Seit der letzten
Unternehmensbewertung im November 2023 hat sich die Qlupod AG operativ,
technologisch und strategisch weiterentwickelt. Die derzeit laufende Finanzierungsrunde
dient insbesondere dem Ausbau von Distribution und Marketing sowie der Vorbereitung
weiterer Wachstumsschritte.
Ein strategischer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorbereitung eines Markteintritts in den
US-Markt. Parallel dazu befindet sich das Unternehmen weiterhin in Gesprächen mit
bestehenden sowie potenziellen neuen Investoren.
Die laufende Finanzierungsrunde mit einem Zielvolumen von insgesamt noch CHF 2.4
Mio. soll planmässig bis Ende April abgeschlossen werden. Bei erfolgreichem Verlauf
geht das Unternehmen davon aus, spätestens bis Ende 2026 die operative
Selbsttragfähigkeit erreichen zu können.
Aufbauend auf dieser Entwicklung prüft die Qlupod AG langfristig weitere strategische
Optionen, einschliesslich eines möglichen Börsengangs (IPO).
Über Qlupod:
Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt
innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu
gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das
Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot
richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an
Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.
Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere
Webseite unter www.qlupod.com.
Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten","glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche
Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod
AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.
