PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG schliesst Kapitalerhöhung ab und stärkt finanzielle Basis

Herisau (pta000/23.01.2026/16:01 UTC+1)

Herisau, Schweiz Qlupod AG, 23. Januar 2026 (www.qlupod.com)

Die Qlupod AG hat ihre jüngste Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Eintragung

im Handelsregister erfolgte per 20. Januar 2026. Die neu ausgegebenen Aktien wurden

ordnungsgemäss erstellt und im digitalisierten Aktienbuch der Gesellschaft verbucht.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde nicht nur die Eigenkapitalbasis gestärkt, sondern

durch Verrechnung auch bestehende Verbindlichkeiten reduziert. Dies führt zu einer

verbesserten Bilanzstruktur und erhöht die finanzielle Flexibilität des Unternehmens.

Der aktuelle Aktienverkaufspreis von CHF 4.35 bleibt unverändert. Seit der letzten

Unternehmensbewertung im November 2023 hat sich die Qlupod AG operativ,

technologisch und strategisch weiterentwickelt. Die derzeit laufende Finanzierungsrunde

dient insbesondere dem Ausbau von Distribution und Marketing sowie der Vorbereitung

weiterer Wachstumsschritte.

Ein strategischer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vorbereitung eines Markteintritts in den

US-Markt. Parallel dazu befindet sich das Unternehmen weiterhin in Gesprächen mit

bestehenden sowie potenziellen neuen Investoren.

Die laufende Finanzierungsrunde mit einem Zielvolumen von insgesamt noch CHF 2.4

Mio. soll planmässig bis Ende April abgeschlossen werden. Bei erfolgreichem Verlauf

geht das Unternehmen davon aus, spätestens bis Ende 2026 die operative

Selbsttragfähigkeit erreichen zu können.

Aufbauend auf dieser Entwicklung prüft die Qlupod AG langfristig weitere strategische

Optionen, einschliesslich eines möglichen Börsengangs (IPO).

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt

innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu

gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das

Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot

richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an

Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere

Webseite unter www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten","glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche

Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder

gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach

bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige

Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod

AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

