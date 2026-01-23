Freiheit und weniger Staatsausgaben zahlen sich aus. Heute gewinnt unsere Empfehlung Telecom Argentina 15 Prozent und generiert damit ein neues Kaufsignal. Garant für die neue Aufbruchstimmung ist der neue, mutige Präsident.Es geht wieder voran: Die Telecom Argentina ist mit der Banco Macro eine Partnerschaft eingegangen, um den Zahlungsdienstleister Micro Sistemas mit Wachstumskapital auszustatten.Menschen und Firmen vertrauen wieder in die Zukunft des Landes. Beherzt und umstritten löste sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
