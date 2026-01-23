DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Analystenkommentar belastet Adidas

DOW JONES--Gut behauptet ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Händler sprachen von einem orientierungslosen Geschäft. Nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos und dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump beim Thema Grönland und Zusatzzöllen sei der Markt auf Richtungssuche, hieß es. "Das große, übergeordnete Thema ist jetzt erstmal weg", erläuterte ein Marktteilnehmer. Die deutschen Einkaufsmanagerindizes gaben dem Markt keine Impulse, auch wenn sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor etwas besser als erwartet ausfielen. Im späten Handel kam Unterstützung aus den USA, wo die Indizes nach einer überraschend gut ausgefallenen Verbraucherumfrage leicht ins Plus drehten. Der DAX stieg um 0,2 Prozent auf 24.901 Punkte.

Im DAX fielen BASF um 0,9 Prozent, nachdem das bereinigte Ergebnis des Konzerns im vierten Quartal schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Analysten von JP Morgan und Jefferies rechnen nun mit sinkenden Konsensschätzungen. Die BASF habe zwar keinen Ausblick geliefert, die Zahlen deuteten jedoch auf einen schwächeren Start in das laufende Jahr hin, merkte Jefferies dazu an.

Schwächster Wert im Index waren jedoch Adidas, die nach einem kritischen Analystenkommentar um 5,7 Prozent abrutschten. RBC hatte die Titel auf Sector Perform von Outperform abgestuft. Die RBC-Analysten vermuten, dass die Unternehmensprognose für 2026 unter dem Konsens liegen wird. Dagegen ging es für Siemens Energy um 3,1 Prozent nach oben; die UBS hatte die Aktie um zwei Stufen auf Kaufen hochgestuft. Zur Begründung verwies die UBS auf zu erwartendes weiteres Wachstum der Gasturbinenaufträge im laufenden Jahr. Nach der Hochstufung auf Hold von Underperform durch Jefferies rückten Aumovio um 4,2 Prozent vor.

Im Rüstungssektor gewannen Rheinmetall, Renk und Hensoldt zwischen 2,2 und 4,7 Prozent. Der Börsengang der Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam verlief äußerst erfolgreich. Die Aktie des tschechischen Herstellers gepanzerter Fahrzeuge und Munition beendete ihren ersten Handelstag 31 Prozent im Plus. Zudem hatte MWB die Renk-Aktie auf Hold von Sell hochgestuft.

Wacker Neuson brachen um fast 22 Prozent ein. Händler verwiesen auf den Abbruch der Übernahmegespräche mit der südkoreanischen Doosan.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.900,71 +0,2% +1,5% DAX-Future 25.010,00 +0,3% +0,8% XDAX 24.907,54 +0,4% +1,0% MDAX 31.746,12 +0,2% +3,5% TecDAX 3.723,82 +0,5% +2,3% SDAX 18.302,82 -0,2% +6,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,56 -19 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 11 29 0 4.342,1 51,3 5.396,0 67,5 MDAX 27 23 0 699,5 30,1 1.254,6 46,6 TecDAX 16 14 0 1.107,8 19,8 1.458,2 27,8 SDAX 28 38 4 160,4 10,3 175,6 11,0 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

