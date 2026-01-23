Die beiden deutschen Sportartikelkonzerne aus Herzogenaurach führen heute die Verliererlisten an den deutschen Börsen an. Auslöser ist ein kritisches Analystenvotum aus Kanada. Die Aktien von Adidas sind am Freitag mit 142,55 Euro auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren abgesackt. Nach dem Rutsch unter die Chartunterstützung bei 150 Euro verloren die DAX-Papiere zeitweise 6,5 Prozent. Die im MDAX notierten Titel von Puma verloren sogar zweistellig: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
