© Foto: wO-ChatGPT - wO-ChatGPTDie Inflation in den USA ist keineswegs besiegt, wie Präsident Trump sagt, vielmehr könnte sie im laufenden Jahr über die Marke von 4 Prozent steigen, warnen Experten. Das liegt nicht zuletzt an der US-Politik.Die Inflation in den USA - ist sie nun besiegt oder wenigstens unter Kontrolle? Präsident Donald Trump sorgte mit seiner Aussage, die USA hätten die Inflation "besiegt", für Aufsehen. Während seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte er stolz, dass die amerikanischen Verbraucher von sinkenden Preisen für Lebensmittel, Energie und andere Güter profitieren würden. Doch der Blick auf die tatsächlichen Zahlen wirft Zweifel an dieser Darstellung auf. Zum einen lag die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE