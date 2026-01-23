EQS-News: HUAWEI CLOUD / Schlagwort(e): Miscellaneous

SINGAPUR, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Vorstellung der globalen Vertriebspartnerrichtlinie von Huawei Cloud fand am 22. Januar in Singapur unter dem Motto "Shared Intelligence, Shared Success" (Gemeinsame Intelligenz, gemeinsamer Erfolg) statt. Charles Yang, leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, stellte die globale Vertriebspartnerrichtlinie von Huawei Cloud für 2026 vor. Diese Richtlinien legen den Schwerpunkt auf die Förderung von mehr Vertrauen, die Steigerung der Rentabilität, die Vereinfachung der Zusammenarbeit und die Förderung des Wachstums für Partner. Das Ziel ist es, ein gesundes, florierendes und sich selbst tragendes Partner-Ökosystem zu schaffen. Partnerrichtlinien: Mehr Vertrauen, mehr Rentabilität, mehr Einfachheit, mehr Wachstum Charles Yang betonte, dass das Zeitalter der Intelligenz enorme Chancen und Herausforderungen für Huawei Cloud und seine Partner mit sich bringt. Huawei Cloud hat sich der systemischen Innovation verschrieben und bietet über den branchenweit leistungsstärksten CloudMatrix-Superknoten beispiellose KI-Rechenleistung. Über die bahnbrechenden Pangu-Modelle für wichtige Branchenszenarien hinaus unterstützt die MaaS-Plattform von Huawei Cloud eine Vielzahl von Modellen und Anwendungen. In Kombination mit umfassender Datenverwaltung und End-to-End-Sicherheit fördern diese Initiativen ein florierendes Ökosystem und treiben das schnelle Wachstum der Partner voran. Er ging außerdem näher auf die Partnerrichtlinien von Huawei Cloud für 2026 ein. Huawei Cloud stärkt das Vertrauen der Partner, indem es Geschäftsgrenzen und Marktstrategien klar definiert und so sicherstellt, dass es keinen Wettbewerb um Gewinne gibt. Diese Richtlinien bleiben in den nächsten drei Jahren unverändert. Um die Rentabilität der Partner zu steigern, führt Huawei Cloud fünf Verbesserungen der Richtlinien ein: wettbewerbsfähige Rabatte und Anreize, Stärkung der Projektzusammenarbeit, um mehr Projekte zu gewinnen, und Nutzung der Marke, um neue Kunden zu gewinnen und die Marktpräsenz der Partner zu erweitern. Um Partnerschaften zu optimieren, hält sich Huawei Cloud an spezifische Richtlinien für die Zusammenarbeit und bekämpft Korruption. Das Partner Center wird zu einer nahtlosen One-Stop-Workbench ausgebaut, um die Effizienz und die Zusammenarbeit zu verbessern. Für das Wachstum der Partner bietet Huawei Cloud umfassende Unterstützung, einschließlich gestaffelter Befähigungsmaßnahmen und praktischer Anreize. "Cloud und KI sind ein 30-jähriger Marathon, der gerade erst begonnen hat", sagte Yang. Er fügte hinzu: "Die Partner, die Sie wählen, sind genauso wichtig wie Ihr Ziel. Bei einer echten Partnerschaft geht es nicht um kurzfristige Vorteile, sondern um einen Langzeitbegleiter. Huawei Cloud ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Partnern für eine für beide Seiten nachhaltige und vorteilhafte Zukunft zu sorgen." Förderung eines gesunden, florierenden und sich selbst tragenden Partner-Ökosystems Li Shi, Präsident von Huawei Cloud Computing Global Sales, blickte auf das vergangene Jahr zurück und zeigte, wie Huawei Cloud und seine Partner gemeinsam Fortschritte erzielt haben. 2025 wuchs das Partnergeschäft von Huawei Cloud um mehr als 50 %. Die Zahl der Partner hat sich weiter erhöht und die Zusammenarbeit mit den Partnern hat sich weiter vertieft. Bis heute hat Huawei Cloud bereits mehr als 40 globale Distributoren und 50 Core-/Premier-Cloud-Lösungsanbieter als Partner außerhalb Chinas. Das Ökosystem umfasst über 4.000 globale Partner und Hunderttausende zahlende Kunden. Als Partner-Ökosystem, das sich der kontinuierlichen Verbesserung von Vertrauen, Rentabilität, Einfachheit und Wachstum verschrieben hat, hat Huawei Cloud seine Kundenkontenklassifizierung neu definiert und die Verantwortlichkeiten von Huawei und seinen Partnern klargestellt. Huawei Cloud sorgt für die Stabilität dieses Ökosystems und unterstützt den Erfolg seiner Partner durch einen dreigliedrigen Ansatz aus Anreizen, Vorteilen und Vorschriften. Huawei Cloud demonstriert diese Unterstützung für seine Partner, indem es in diesem Jahr sein Partner-Anreizsystem vollständig überarbeitet hat. Die Überarbeitung umfasst vier Säulen der Unterstützung, die Huawei Cloud seinen Partnern zur Förderung ihres ganzheitlichen Wachstums bieten wird. Diese vier Säulen sind: Verstärkung der Stimme der Partner in der globalen Medienmatrix von Huawei Cloud, Unterstützung der Partner bei der Verbesserung ihres Markenimages mithilfe von über 50 globalen Benchmarks für wichtige Kommunikationsbereiche, Verbesserung der Vorteile für Partner, wie z. B. ein größerer Marktentwicklungsfonds und umfassende Unterstützung ihrer Werbeaktionen, und schließlich Einladung der Partner zur Teilnahme an den globalen Marketingaktivitäten von Huawei Cloud. Huawei Cloud wird die Partnerunterstützung mit einem maßgeschneiderten System verstärken, das von strategischen Einblicken bis hin zu Vertriebspraktiken für verschiedene Rollen reicht. Für Führungskräfte auf CXO-Ebene wird Huawei Cloud den Austausch über Branchentrends, digitale Transformation und KI-Strategien erleichtern, um Visionen aufeinander abzustimmen. Kernteams profitieren von Kursen zu Geschäftsabläufen, Branchenkenntnissen und Wachstumsstrategien. BDs, SAs und CSMs erhalten praktische Schulungen, darunter Verkaufstrainings und technische Workshops, um ihr Fachwissen zu erweitern. Dale Chen, Direktor von Huawei Cloud Asia Pacific Sales Partner Development, erklärte, dass Huawei Cloud der am schnellsten wachsende Mainstream-Anbieter von Public Clouds in der Region und ein bevorzugter Partner für die digitale Transformation von Unternehmen ist. In den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von Huawei Cloud im asiatisch-pazifischen Raum bei über 40 %, wobei mehr als die Hälfte dieses Umsatzes von Partnern stammt. In der APAC-Region hat Huawei Cloud über 50 Kunden aus dem Finanzsektor, 200 Kunden aus dem Regierungs- und Unternehmensbereich sowie 500 Kunden aus dem Internet- und Cloud-Native-Bereich. Lokale Teams betreuen mehr als 10 Länder. Im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren sich Huawei Cloud und seine Partner auf die Migration von Kernfinanzsystemen in die Cloud, die Unterstützung von Netzbetreibern bei der KI-Transformation und der XtoB-Transformation sowie die Nutzung von KI-gestützter betrieblicher Effizienz und öffentlichen Diensten für Behörden und Internetkunden. Der KI-Token-Service ist derzeit in Hongkong aktiv und bietet mehrere Open-Source-Modelle, die sofort einsatzbereit sind. Im Einklang mit seiner Plattform- und Ökosystemstrategie arbeitet Huawei mit Partnern im asiatisch-pazifischen Raum zusammen, um neue Werte für die Industrie zu schaffen. Auf der Konferenz berichteten Partner aus Thailand (Vonosis), Singapur (Wormwood), Argentinien (Movistar) und der Türkei (Logosoft) über ihre Erfahrungen bei der Erschließung globaler Märkte und ihrem gemeinsamen Wachstum. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2867968/Charles_Yang_Senior_Vice_President_Huawei_President_Huawei_Cloud_Global.jpg

