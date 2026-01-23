DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

EU setzt Zölle auf US-Importe nach Grönland-Deeskalation weiter aus

Die Europäische Kommission will verhindern, dass am 7. Februar eine Reihe von Importzöllen auf US-Waren in Kraft treten, nachdem sich die transatlantischen Spannungen zuletzt entspannt haben. Ein Sprecher der Kommission sagte am Freitag vor Journalisten, dass in Kürze ein Gesetzesvorschlag vorlegt werde, mit dem die derzeit gültige Aussetzung von Zöllen verlängert wird. Die EU hatte im Juli vergangenen Jahres ein Paket von Zöllen auf US-Waren verabschiedet, das Einfuhren im Wert von 93 Milliarden Euro jährlich betroffen hätte. Brüssel hatte dessen Umsetzung dann aber für die Dauer von sechs Monate ausgesetzt, um den Abschluss eines Handelsabkommens mit den USA zu ermöglichen.

S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Januar zu

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar leicht belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,8 von 52,7 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Stimmung der US-Verbraucher im Dezember verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 55,4 von 52,9 Ende Dezember. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 54,0.

+++ Konjunkturdaten

US/Index der nachlaufenden Indikatoren Nov +0,1% gg Vm

US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Nov +0,3% gegen Vormonat

US/Index der Frühindikatoren Nov -0,3% gegen Vormonat

Kanada Nov Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,7% gg Okt

Kanada Nov Einzelhandelsumsatz +1,3% gg Okt

