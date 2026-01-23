Die Lage im Iran bleibt explosiv: Entgegen der US-Darstellung sind die Exekutionen von Demonstranten nicht gestoppt worden. Die iranische Justiz wies die Behauptungen von US-Präsident Donald Trump zurück und bezeichnete sie als "völlig falsch". Vor dem Wochenende spitzt sich die Lage im Nahen Osten damit zu.Konkret teilte Teheran mit, dass die Zahl von 800 Hinrichtungen nicht existiere und die Regierung auch keine entsprechenden Maßnahmen beschlossen habe, um die Exekutionen der Demonstranten zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär