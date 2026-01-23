© Foto: - - Jiji PressZwei Mitglieder des BRICS Wirtschaftsblocks stoßen US-Staatsanleihen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Grund zur Sorge?Nach Angaben des Treasury International Capital (TIC) Systems haben China und Indien im November gemeinsam US-Staatsanleihen im Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar verkauft. China allein trennte sich im November von US-Staatsanleihen im Umfang von 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 11,2 Prozetn gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen November 2024 und November 2025 reduzierte China seine Bestände an US-Staatsanleihen um 86 Milliarden US-Dollar. Indien senkte seine US-Staatsanleihenbestände im November um 4,2 Milliarden US-Dollar. Im …Den vollständigen Artikel lesen
