© Foto: OpenAIUS-Rohölbestände steigen um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen, zudem nehmen die Benzin- und Destillatvorräte ebenfalls zu. Der überraschend hohe Anstieg übertrifft sogar Analystenprognosen.Wie die US-Energieinformationsbehörde (EIA) im am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erdölstatusbericht mitteilte, stiegen die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 16. Januar um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen Barrel. Laut der EIA stiegen die Benzinvorräte um 6 Millionen Barrel auf 257 Millionen Barrel. Die Lagerbestände an Destillatkraftstoffen erhöhten sich um 3,3 Millionen Barrel auf 132,6 Millionen Barrel. Der Anstieg übertraf die Erwartungen der Analysten in einer Reuters-Umfrage. …Den vollständigen Artikel lesen
