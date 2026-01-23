Nach Monaten ohne direkte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau hat es in Abu Dhabi die ersten trilateralen Gespräche gegeben. Ukrainische, russische und US-amerikanische Delegationen trafen zusammen, um mögliche Wege zur Beendigung des Krieges zu sondieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte bereits weitere Gespräche für diesen Samstag an.Fast stündlich erhalte der ukrainische Präsident Berichte von der ukrainischen Delegation unter der Leitung von Chefunterhändler Rustem Umjerow. Die Gespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär