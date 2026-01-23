- HIRO'S CHOICE: Eine Solo-Nonstop-Überquerung des Pazifischen Ozeans -

Mitsuhiro Iwamoto, ein blinder japanischer Segler, der in San Diego lebt, hielt am 21. Januar einen Vortrag auf dem Weltwirtschaftsforum 2026. Im Rahmen des "Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027" bereitet er sich auf die weltweit erste Solo-Nonstop-Pazifiküberquerung durch einen blinden Menschen vor.

Im Frühjahr 2027 wird er zu einer Solo-Nonstop-Pazifiküberquerung aufbrechen und eine 28-Fuß-Yacht allein von San Diego an der Westküste der USA nach Amakusa in der Präfektur Kumamoto in Japan segeln, ohne unterwegs einen Hafen anzulaufen.

Das Thema seiner Rede lautete "Sailing Through Barriers" ("Durch Hindernisse segeln"). Er schilderte, wie er sich seit seiner Erblindung im Alter von 13 Jahren immer wieder Herausforderungen gestellt hat, um seinen Weg zu gehen. Zu seinen kraftvollsten Worten zählte folgende Reflexion: "In dieser Dunkelheit stand ich vor einer Entscheidung: aufgeben oder weiterleben. Und ich habe mich für das Leben entschieden."

Nach dem Fehlschlagen seiner ersten versuchten Pazifiküberquerung suchte Iwamoto erneut die Herausforderung. Diese Entscheidung führte dazu, dass er 2019 die Überquerung erfolgreich abschließen konnte. Diesen Moment beschrieb er so: "Ein Traum, der einst in der Dunkelheit versank, erreichte schließlich das Land und wurde von Licht erfüllt."

Mit Blick auf seine für 2027 geplante Solo-Nonstop-Pazifiküberquerung ergänzte er: "Es geht mir nicht darum, zu beweisen, was ich kann, sondern um zu erkunden, was möglich ist. Grenzen sind nicht von anderen vorgegeben. Wir können sie durch unsere Entschlossenheit überwinden."

Seine Ausführungen wurden vom Publikum mit anhaltendem Beifall aufgenommen.

Eine Pressekonferenz zu dieser Reise findet statt am 28. Januar 2026, um 13.00 Uhr (Ortszeit), in der Point Loma Marina in San Diego, USA.

