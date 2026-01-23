300mm SiC-Technologie ermöglicht skalierbare Plattformen für KI-Infrastruktur, AR/VR und Hochleistungskomponenten

Highlights der Mitteilung:

Strategischer Meilenstein in der Technologie Wolfspeed hat einen einzelnen kristallenen 300mm (12-inch) Siliziumkarbid-Wafer produziert. Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Siliziumkarbid-Technologie und eine kritische Größe für zukünftige Anwendungen.

Wolfspeed hat einen einzelnen kristallenen 300mm (12-inch) Siliziumkarbid-Wafer produziert. Dies ist ein bedeutender Fortschritt in der Siliziumkarbid-Technologie und eine kritische Größe für zukünftige Anwendungen. Technologieführer bei Anwendungen der kommenden Generation Wolfspeed hat eines der umfangreichsten und wegweisendsten IP-Portfolios für Siliziumkarbid mit mehr als 2.300 bestätigten und unbestätigten Patenten entwickelt. Das Unternehmen beschleunigt die Vermarktung der 300mm-Technologie für den Betrieb von Plattformen der kommenden Generation wie KI-Infrastruktur, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) sowie Hochleistungskomponenten.

Wolfspeed hat eines der umfangreichsten und wegweisendsten IP-Portfolios für Siliziumkarbid mit mehr als 2.300 bestätigten und unbestätigten Patenten entwickelt. Das Unternehmen beschleunigt die Vermarktung der 300mm-Technologie für den Betrieb von Plattformen der kommenden Generation wie KI-Infrastruktur, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) sowie Hochleistungskomponenten. Stärkung der US-Halbleiterbranche und stabile Lieferkette Die vertikal integrierte Lieferkette des Unternehmens, vom Kristallwachstum bis hin zur fortschrittlichen Verpackung, fördert nationale Zielsetzungen im Hinblick auf Unabhängigkeit bei Verbundhalbleitern, KI-Wettbewerbsfähigkeit und sicheren Zugang zu kritischen Technologien im eigenen Land.

Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF), global führend in der Siliziumkarbid-Technologie, hat heute mit der erfolgreichen Herstellung eines einzelnen kristallenen 300mm (12-inch)-Siliziumkarbid-Wafers einen bedeutenden Meilenstein in der Branche bekannt gegeben. Wolfspeed hat eines der umfangreichsten und wegweisendsten IP-Portfolios für Siliziumkarbid mit mehr als 2.300 bestätigten und unbestätigten Patenten entwickelt. Das Unternehmen ist im Hinblick auf die 300mm-Technologie ein Pionier und bereitet den Weg für breitflächige Vermarktung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113888616/de/

Wolfspeed produces 300mm silicon carbide wafer.

Dieser technologische Fortschritt bedeutet einen großen Sprung vorwärts für Computing-Plattformen der kommenden Generation, immersive AR/VR-Systeme und fortschrittliche Hochleistungskomponenten. Indem Siliziumkarbid für 300mm-Anwendungen nutzbar wird, ermöglicht Wolfspeed neue Leistungsgrade und eine skalierbare Produktion für einige der weltweit herausforderndsten Halbleiteranwendungen.

"Die Produktion eines einzelnen kristallinen 300mm-Siliziumkarbid-Wafers stellt einen bedeutenden technologischen Fortschritt dar und ist das Ergebnis von jahrelanger fokussierter Innovation beim Kristallwachstum und der Verarbeitung von Boule und Wafern", sagte Wolfspeed Chief Technology Officer Elif Balkas. "So kann Wolfspeed die transformativsten Technologien in der Branche unterstützen, wie KI-Ökosysteme, immersive Augmented- und Virtual Reality-Systeme sowie weitere fortschrittliche Hochleistungskomponenten."

Wolfspeed's 300mm-Plattform wird umfangreiche Silizium-Karbid-Produktion für leistungsstarke Elektronik mit modernsten Fähigkeiten für halbisolierende Substrate mit hohem Reinheitsgrad für optische und RF-Systeme verbinden. Diese Kombination wird eine neue Klasse von Integration im Wafer-Maßstab zwischen optischen, photonischen, thermalen und elektrischen Domains unterstützen.

Wolfspeed powered AI Unlocking More than MooreTM

Da KI-Arbeitslasten bringen Rechenzentren an ihre Leistungsgrenzen. Deshalb werden die Anforderungen an Leistungsdichte, Thermalleistung und Energieeffizienz weiter steigen. Wolfspeed's 300mm-Siliziumkarbid-Technologie ermöglicht die Integration von Hochspannungsstromsystemen, erweiterten Thermallösungen und aktiven Verbindungen auf Waferebene, wodurch die Leistung des Systems über die traditionelle Transistorskalierung hinausgeht.

AR/VR fördert optische und thermische Integration

AR/VR-Systeme der kommenden Generation erfordern kompakte, leichte Konfigurationen mit Displays mit hoher Helligkeit, weitem Blickfeld und effektivem Thermalmanagement. Siliziumkarbid bringt einzigartige Eigenschaften mit wie mechanische Festigkeit, Wärmeleitung und optische Brechungskontrolle. Deshalb ist es ideal für multifunktionelle optische Architekturen.

Über KI-Infrastruktur und AR/VR hinaus bedeutet die Anwendung von Siliziumkarbid auf eine 300mm-Plattform im Hinblick auf die Skalierung der Produktion einen großen Fortschritt. Der größere Wafer-Durchmesser ermöglicht eine kostengünstige Befriedigung der Nachfrage nach derartigen Anwendungen, wie zum Beispiel Hochspannungsnetzübertragung und industrielle Systeme der kommenden Generation.

Poshun Chiu, Principal Analyst, Compound Semiconductor, Yole Group sagte:

"Dieser Durchbruch bei 300mm ist mehr als ein technischer Meilenstein er eröffnet neue Möglichkeiten für Silikonkarbid als strategisches Material. Das Substrat ermöglicht in Zeiten der Elektrifizierung, Digitalisierung und der KI die nächste Stufe der Produktion. Es eröffnet dem Markt einen zuverlässigen Weg zu Produktion in großem Umfang, zu höherer Wirtschaftlichkeit und langfristiger Liefersicherheit(1)

Über Wolfspeed, Inc.

Wolfspeed (NYSE: WOLF) ist weltweit führend bei der Anwendung von Siliziumkarbid-Technologien, die für die bahnbrechendsten Innovationen der Welt notwendig sind. Als Pioniere für Siliziumkarbid und Erfinder der fortschrittlichsten Halbleitertechnologie der Welt möchten wir ein besseres Leben für alle schaffen. Durch Leistungsmodule, diskrete Leistungsbauelemente und Power-Die-Produkte für die verschiedensten Anwendungen bieten wir Ihnen The Power to Make It Real. Mehr erfahren Sie unter: www.wolfspeed.com.

Wolfspeed ist eine eingetragene Handelsmarke und "Wolfspeed powered AI Unlocking More than Moore" sowie "The Power to Make it Real" sind eingetragene Handelsmarken von Wolfspeed, Inc.

Quellen: Power SiC 2025 Bericht "Front-End Manufacturing Equipment" und Power SiC 2025 Bericht "Markets and Applications", Yole Group

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Deshalb könnten die tatsächlichen Ergebnisse von Wolfspeed deutlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen angekündigt werden. Zukunftsorientierte Aussagen befassen sich per se mit Sachverhalten, die in unterschiedlichem Ausmaß unsicher sind, wie zum Beispiel Aussagen über Wolfspeed's strategische Pläne, Prioritäten, Wachstumschancen und Gewinnpotenziale. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten deutlich abweichen, bedingt durch Faktoren, die in Wolfspeed's Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich des aktuellsten Geschäftsberichts auf Formular 10-K und folgender Dokumente erläutert werden. Diese zukunftsorientierten Aussagen basieren auf der Einschätzung von Wolfspeed zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wolfspeed ist nicht verpflichtet, diese Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies wird vom US-Wertpapiergesetz vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260113888616/de/

Contacts:

Media Relations: media@wolfspeed.com

Investor Relations: investorrelations@wolfspeed.com