WGS 2026 veranstaltet hochrangiges Investitionsforum für Lateinamerika und die Karibik sowie den weltweit ersten World Laureates Summit

Die Ausgabe 2026 des World Governments Summit (WGS) wird die größte internationale Beteiligung seit seiner Gründung verzeichnen und mehrere wegweisende Foren veranstalten, was seine wachsende globale Bedeutung und Relevanz unterstreicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122872312/de/

The 2026 edition of the World Governments Summit is set to welcome the largest-ever international participation in the Summit's history, including 35+ heads of state and 150+ governments, as well as landmark forums, such as the World Laureates Summit, that are marking their global debut (Photo: AETOSWire)

Zu den weltweit führenden Unternehmen und Wissensinstitutionen, die an dem globalen Forum teilnehmen, gehören der Internationale Währungsfonds (IWF), die Internationale Finanz-Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbank, sowie mehr als 35 Staatschefs, Regierungsdelegationen und über 150 Regierungen.

Im Rahmen des WGS 2026 finden auch mehrere Foren von Weltklasse statt, darunter insbesondere das New Silk Road Forum, das hochrangige, von der IFC geleitete Investitionsforum für Lateinamerika und die Karibik, die 10.Internationale Kooperationskonferenz in Zusammenarbeit mit der Vereinigung karibischer Staaten und das Future of Economy Forum.

Ebenfalls außerhalb von Shanghai, China, feiert der World Laureates Summit (WLS) seine Weltpremiere. Dieser Gipfel bringt Preisträger des Nobelpreises, des Turing-Preises, der Fields-Medaille, des Great Arab Minds Award und andere bedeutende internationale Wissenschaftler zusammen. Die größte Veranstaltung dieser Art, die in Zusammenarbeit mit der World Laureates Association vom 3. bis 5. Februar stattfindet, wird Preisträger und weltweit führende Persönlichkeiten zusammenbringen, um wissenschaftlich fundierte Lösungen für dringende globale Herausforderungen zu entwickeln.

Zu den namhaften Teilnehmern, die ihre Teilnahme bestätigt haben, gehören Michael Levitt (Nobelpreis für Chemie 2013), Kip Thorne (Nobelpreis für Physik 2017) und John Hopcroft (Turing Award 1986).

Die Ergebnisse des World Laureates Summit werden während des WGS 2026 bekannt gegeben.

Der World Governments Summit 2026 findet vom 3. bis 5. Februar unter dem Motto "Shaping Future Governments" (Zukunftsorientierte Regierungen gestalten) statt und verzeichnet die größte internationale Beteiligung in der Geschichte des Gipfels.

Mit mehr als 320 Veranstaltungen werden auf dem Gipfel über 100 internationale und regionale Organisationen sowie mehr als 450 Persönlichkeiten aus aller Welt vertreten sein, darunter Präsidenten, Minister, Experten, Vordenker und Entscheidungsträger.

Die Agenda des World Governments Summit 2026 umfasst 24 spezialisierte globale Foren, die sich mit der Vorhersage zukünftiger Trends in wichtigen Sektoren befassen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122872312/de/

Contacts:

Ahmed Yahya

ayahya@apcoworldwide.com