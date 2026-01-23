Nach der kurzen Erholungsbewegung der vergangenen beiden Handelstage hat sich an der Wall Street zum Wochenausklang kein klares Bild ergeben. Während klassische Standardwerte unter Druck gerieten, präsentierte sich der Technologiesektor erneut als Stabilitätsanker.Der Dow Jones musste Federn lassen und gab im späten Handel deutlich nach. Anleger trennten sich vor allem von konjunktursensiblen Titeln. Letztlich verzeichnete der US-Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 49.098 Zähler. Der marktbreite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
