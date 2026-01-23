VANCOUVER, BC - 23. Januar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) ("Giant Mining" oder das "Unternehmen") begrüßt die am 14. Januar 2026 gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 erlassene Proklamation 11001 des US-Präsidenten ("Proklamation 11001") mit dem Titel Adjusting Imports of Processed Critical Minerals and Their Derivative Products into the United States. Die Proklamation soll sichere, zuverlässige und verbündete Lieferketten für verarbeitete kritische Mineralien und deren Derivate stärken, die in die USA eingeführt werden.

"Kupfer ist zu einem grundlegenden Material für die US-amerikanische Verteidigungsindustrie geworden - es ist unverzichtbar für die nationale Sicherheit, die militärische Einsatzbereitschaft, die Elektrifizierung, moderne Waffensysteme, die KI-Infrastruktur sowie die langfristige Wirtschaftskraft Amerikas", sagte David Greenway, Chief Executive Officer von Giant Mining Corp. "Die Proklamation der US-Regierung gemäß Abschnitt 232 unterstreicht die strategische Notwendigkeit, zuverlässige Lieferketten für Kupfer aus amerikanischen Quellen zu sichern, die die Abhängigkeit vom Ausland verringern und den steigenden Bedarf des Pentagon an kritischen Mineralien decken. Da Majuba Hill in einer erstklassigen Bergbaujurisdiktion der USA liegt, sind wir davon überzeugt, dass sich das Projekt in einer günstigen Position befindet, um zur Widerstandsfähigkeit der heimischen Fertigung, zur Verteidigungsbereitschaft sowie zum Wiederaufbau der amerikanischen Versorgungsbasis für kritische Mineralien beizutragen."

Die Proklamation 11001 folgt auf eine umfassende Untersuchung gemäß Abschnitt 232, die ergab, dass die USA in hohem Maße von ausländischen Quellen für zahlreiche kritische Mineralien abhängig sind, die für die nationale Sicherheit, Technologien für die Energiewende und moderne Fertigungstechnologien unerlässlich sind. Die Proklamation fordert eine verstärkte Zusammenarbeit mit verbündeten Partnern und skizziert potenzielle Maßnahmen zur Stärkung der inländischen und verbündeten Lieferketten für kritische Mineralien.

Relevanz für Kupfer und Elektrifizierung

Kupfer ist ein grundlegendes Metall, das die Elektrifizierung, den Ausbau des Stromnetzes, Elektrofahrzeuge, die Infrastruktur für erneuerbare Energien sowie moderne Rechenzentren und Verteidigungsanwendungen in den USA unterstützt. Da die USA ihre Investitionen in KI-Infrastruktur, saubere Energie und inländische Fertigung beschleunigen, wird der sichere Zugang zu Kupferlieferungen aus stabilen Jurisdiktionen von zunehmend strategischer Bedeutung.

Die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill ("Majuba Hill") von Giant Mining Corp. in Nevada befindet sich in einer der weltweit etabliertesten Bergbaujurisdiktionen und steht in direktem Einklang mit den in der Proklamation dargelegten Zielen. Nevada verfügt über eine bestehende Bergbauinfrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und regulatorische Rahmenbedingungen, die eine verantwortungsvolle inländische Mineraliengewinnung unterstützen.

Strategische Auswirkungen für Majuba Hill

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Proklamation gemäß Abschnitt 232 mehrere günstige langfristige Fundamentaldaten für Majuba Hill verstärkt, wie etwa:

- Die formelle Anerkennung von Kupfer als strategisches Metall, das für die Modernisierung der US-Infrastruktur, die Stärkung des Stromnetzes, die Elektrifizierung, die moderne Fertigung sowie für die Verteidigungsbereitschaft von grundlegender Bedeutung ist, was die wachsende Rolle von Kupfer in militärischen Systemen, KI-gestützten Technologien und Anwendungen im Bereich der nationalen Sicherheit widerspiegelt.

- Die verstärkte Betonung der US-Regierung auf die Beschaffung im Inland und bei Verbündeten, wodurch die politische Dynamik zur Verringerung der Abhängigkeit von kritischen Mineralien aus dem Ausland sowie zur Stärkung der Souveränität der Lieferkette verstärkt wird. Dieses politische Umfeld könnte zu einem erhöhten Investitionsinteresse, einer größeren Genehmigungssicherheit und potenziellen strategischen Partnerschaften für Kupfererschließungsprojekte in den USA führen.

- Die Unterstützung für nachgelagerte Verarbeitungskapazitäten und die Widerstandsfähigkeit der gesamten Lieferkette, wodurch die Bedeutung der Entwicklung nicht nur von Bodenschätzen, sondern auch von vollständig integrierten nordamerikanischen Kupferversorgungslösungen unterstrichen wird, die die US-amerikanische Fertigung, den Ausbau der Infrastruktur und die Verteidigungsindustrie unterstützen können.

Majuba Hill ist ein fortgeschrittenes Kupfer-Silber-Gold-System mit einer langen Explorations- und Bergbaugeschichte, das sich in der Nähe bestehender Infrastruktureinrichtungen in Nevada befindet. Das geologische Umfeld, das Potenzial in puncto Größe sowie die Nähe zu den Endmärkten in den USA machen das Projekt zu einem attraktiven Asset, zumal die Nachfrage nach inländischem Kupfer weiter zunimmt.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen USD unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungs-möglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. "Buster" Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43- 101").

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Market Regulator" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

"David Greenway"

David C. Greenway

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82662Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82662&tr=1



