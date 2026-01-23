Die UNCCD COP16-Präsidentschaft unter der Leitung Saudi-Arabiens und das Sekretariat der United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) haben auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Business4Land (B4L) Champions Council ins Leben gerufen, um CEOs und führende Persönlichkeiten aus der Industrie weltweit für die Unterstützung groß angelegter Landrenaturierungsmaßnahmen zu mobilisieren.

Zu den Mitgliedern des B4L Champions Council gehören zehn Unternehmen: Nexira, Suzano, Gut Bösel, Patagonia Provisions/ B.Cameron Consulting, Olam Group, Reservas Votorantim, Genesis Soil Health, EY, Envision Energy und LVMH

Mit diesem Schritt wird im Vorfeld der COP17 eine strukturiertere und strategischere Zusammenarbeit mit dem Privatsektor eingeleitet

Das Sekretariat der United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) und die UNCCD COP16-Präsidentschaft unter der Leitung des Königreichs Saudi-Arabien haben heute im Rahmen einer hochrangigen Veranstaltung im InTent während des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) in Davos die offizielle Gründung des Business4Land (B4L) Champions Council bekannt gegeben.

Der B4L Champions Council bringt internationale CEOs und Führungskräfte aus den Bereichen Landwirtschaft, Beratung, Umweltdienstleistungen, Mode, Lebensmittel, Zellstoff/Papier, erneuerbare Energien und Technologie zusammen. Das Ziel besteht darin, die führende Rolle des Privatsektors bei der Wiederherstellung von 1,5 Milliarden Hektar degradierter Flächen bis 2030 zu fördern und die unternehmerischen Ambitionen mit den globalen SDG-Zielen in Bezug auf Klima, Biodiversität und Landdegradationsneutralität in Einklang zu bringen.

"Die Hälfte des BIP wird durch Land erwirtschaftet, da unser Süßwasser aus dem Boden stammt, unsere landwirtschaftlichen Betriebe auf dem Land angesiedelt sind und unsere Wälder, Städte und Dörfer sowie unsere Straßen das Land durchziehen. Und doch werden jedes Jahr 100 Millionen Hektar Land durch die Fortführung der bisherigen Praktiken degradiert. Wir müssen daher umdenken und Business as usual durch Business unusual ersetzen", so S.E. Dr. Osama Ibrahim Faqeeha, stellvertretender Umweltminister von Saudi-Arabien und Berater der COP16-Präsidentschaft. "Das geht nicht ohne die Wirtschaft. Wir müssen unsere Einstellung zum Land grundlegend ändern und unsere Ausgaben umstrukturieren. Die gute Nachricht ist, dass Investitionen in Land keine Verluste mit sich bringen, sondern nur Gewinne."

Der Council wird B4L-Maßnahmen unterstützen, die mit der im Dezember 2024 auf der COP16 in Riad ins Leben gerufenen Riyadh Action Agenda zur Förderung von Maßnahmen des Privatsektors im Einklang stehen. Dort wurden über 12 Milliarden US-Dollar für die Renaturierung von Flächen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Dürren zugesagt, unter anderem von der Arab Coordination Group, der Islamic Development Bank, dem OPEC Fund und der Regierung Saudi-Arabiens. Der B4L Champions Council wird auf dieser Dynamik aufbauen und koordinierte Maßnahmen der Wirtschaft fördern.

"Untätigkeit hat ihren Preis, Maßnahmen hingegen generieren enorme Einnahmen: Jeder Dollar, der in Land investiert wird, würde rund 30 US-Dollar erwirtschaften", so Yasmine Fouad, Executive Secretary der UNCCD. "Die B4L-Initiative ist die einzige offizielle und formelle Plattform des Privatsektors außerhalb der UN-Konventionen, angefangen beim Klimawandel bis hin zur Biodiversität, die heute existiert. Es handelt sich hierbei nicht um einen freiwilligen Beitrag, sondern um einen Teil der sozialen Verantwortung von Unternehmen."

Förderung unternehmerischer Maßnahmen zur Bodenregeneration

Zu den Zielen des B4L Champions Council gehören die Mobilisierung von privatem Kapital und Maßnahmen von Unternehmensseite, um regenerative und landpositive Geschäftsmodelle auszubauen, die Unterstützung von Geschäfts- und Investitionsprojekten für die Renaturierung von Flächen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Dürren, die Ernährungssicherheit und das Wohlergehen von Gemeinschaften, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten und die Unterstützung der politischen Abstimmung durch einen strukturierten Dialog zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor mit Regierungen und multilateralen Institutionen.

Der Council wird darüber hinaus eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Umsetzung der Riyadh Global Drought Resilience Partnership (RGDRP) spielen, die ins Leben gerufen wurde, um den zunehmenden Dürrerisiken durch koordinierte globale Maßnahmen zu begegnen.

Während der Auftaktveranstaltung in Davos unterstrichen die Gründungsmitglieder die dringende wirtschaftliche Notwendigkeit der Landrenaturierung.

Der Managing Director von Nexira hob die Notwendigkeit messbarer Auswirkungen und einer nachhaltigen Beschaffung entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten hervor, während der Executive Vice President for Sustainability von Suzano erläuterte, wie regenerative Forstwirtschaft die Biodiversität und die langfristige finanzielle Widerstandsfähigkeit stärken kann. Ein weiterer Redner war der Gründer von Gut Bösel, der praktische Einblicke gab, wie durch Innovationen in der Landwirtschaft die Bodengesundheit verbessert werden kann und sich die Bodendegradation umkehren lässt.

Die Gründung des Councils markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Positionierung von Land als zentrales Thema sowohl in der Klima- als auch in der Entwicklungsagenda und unterstreicht gleichzeitig die entscheidende Rolle, die der Privatsektor bei der Förderung einer regenerativen, landpositiven Zukunft spielt.

