Die neue Kapitalbeteiligung wird den Aufbau einer widerstandsfähigen, lokal verankerten Recycling-Infrastruktur für Seltene Erden beschleunigen und damit neue Versorgungsströme für schwere Seltene Erden für KI, Robotik, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung ermöglichen, die für die Zukunft der westlichen Industrie von entscheidender Bedeutung sind

Cyclic Materials gab heute bekannt, dass es eine überzeichnete Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die bislang größte des Unternehmens. Damit wird der Betrieb in den USA und Europa ausgebaut und die Forschungs- und Entwicklungspräsenz in Kanada beschleunigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260123699089/de/

Cyclic Materials has closed its largest funding round to date, scaling up operations across the US and Europe and accelerating its Canada-based research and development footprint.

Das Recycling von magnethaltigen Altmaterialien (EOL) und Produktionsabfällen aus der Magnetherstellung ist der schnellste Weg zur Gewinnung von Magnet-Seltenerdelementen (REE) in westlichen Ländern und bietet einen einzigartigen Zugang zu schweren Seltenerdelementen, die in westlichen Ländern durch Bergbauvorkommen nur in sehr geringem Umfang verfügbar sind.

Cyclic Materials positioniert sich sowohl als diversifizierte Bezugsquelle als auch als zirkuläre Lösung, die Abfallströme unterbricht. Das Unternehmen betreibt eine zweistufige physikalische und hydrometallurgische Recyclingtechnologie, um REEs aus EOL-Produkten und Magnetproduktionsabfällen herzustellen und eine sichere und zirkuläre Lieferkette für REEs und andere kritische Materialien zu schaffen, die das schnelle Wachstum von KI, Robotik, Verteidigung, Elektrofahrzeugen und mehr unterstützen.

Die Finanzierungsrunde wurde von T. Rowe Price Associates Inc. geleitet, begleitet von der fortgesetzten Unterstützung bestehender Aktionäre und der zusätzlichen Beteiligung des Canada Growth Fund (CGF).

Mit dieser Kapitalerhöhung übersteigt das Gesamtkapital von Cyclic Materials 162 Millionen US-Dollar. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt, da das Unternehmen seine kommerzielle Einführung beschleunigt und sich auf die globale Expansion vorbereitet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Deckung der Bedürfnisse des nordamerikanischen Marktes liegt. Das neue Kapital wird den anhaltenden raschen Ausbau der Infrastruktur für das Recycling von Seltenen Erden in den USA vorantreiben und eine widerstandsfähige und äußerst sichere lokale Versorgung mit kritischen Materialien ermöglichen, die zunehmend von KI-Rechenzentren, Robotik, Verteidigung und industriellen Systemen der nächsten Generation benötigt werden.

Darüber hinaus wird die Finanzierung die weitere Entwicklung des geistigen Eigentums im neu errichteten Center of Excellence von Cyclic Materials in Kingston, Ontario, unterstützen, um die Führungsposition des Unternehmens in der Lieferkette für Seltene Erden weiter zu festigen und seine vertikale Integration in die Magnetlieferkette sowie das Wachstum seines Teams weltweit zu fördern.

"Diese Investition unterstreicht die Dringlichkeit des Aufbaus einer sicheren Lieferkette für Seltene Erden, die die Revolution in den Bereichen Verteidigung, KI und Robotik vorantreiben. Das Recycling von EOL-Produkten zur Rückgewinnung von Seltenerdmagneten ist der schnellste Weg, um eine widerstandsfähige Versorgung mit diesen kritischen Metallen in westlichen Ländern zu schaffen, und wahrscheinlich die einzige praktikable Quelle für schwere Seltene Erden außerhalb Chinas. Es ist ein starkes Vertrauensvotum unserer Partner in unsere Fähigkeit, dies zu erreichen", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Gründer von Cyclic Materials. "Mit diesem neuen Kapital können wir schnell eine Infrastruktur für das Recycling von Seltenen Erden dort aufbauen, wo sie am dringendsten benötigt wird, und so eine lokale, sichere Versorgung in einem Tempo gewährleisten, mit dem der traditionelle Bergbau einfach nicht mithalten kann. Cyclic Materials ist nun ideal positioniert, um Nordamerika dabei zu helfen, seine weltweite Führungsrolle bei Seltenen Erden, die die moderne Fertigung antreiben, zurückzugewinnen."

"Angesichts der steigenden Nachfrage nach Seltenerdelementen in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Elektrifizierung, KI und Robotik begegnet Cyclic Materials einer kritischen Versorgungsherausforderung mit einer skalierbaren und kommerziell fundierten Lösung. Die Fähigkeit des Unternehmens, hochwertige Materialien aus komplexen Altprodukten zurückzugewinnen, stellt einen überzeugenden Ansatz zur Stärkung der heimischen und verbündeten Lieferketten dar. Wir freuen uns, das Team bei seinem Eintritt in die nächste Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Vineet Khanna, Investmentanalyst bei T. Rowe Price.

"Diese Transaktion versetzt Cyclic Materials in die Lage, seine Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und die Kommerzialisierung seiner bahnbrechenden Technologie hier in Kanada voranzutreiben", sagte Yannick Beaudoin, Präsident und CEO von Canada Growth Fund Investment Management (CGFIM). "Durch die Finanzierung von Cyclic Materials in dieser entscheidenden Wachstumsphase freut sich CGF, Kanada bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die strategisch wichtigen Verarbeitungsfähigkeiten für kritische Mineralien in einem für die wirtschaftliche Zukunft des Landes wichtigen Sektor zu stärken."

Die Technologie von Cyclic Materials bietet klare Vorteile gegenüber dem traditionellen Bergbau: eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 61,2 %, eine Senkung des Wasserverbrauchs auf nur 5 des Bergbauverbrauchs und eine Rückgewinnungsrate von über 98 %. Über die Vorteile für die Umwelt hinaus kann die Recycling-Infrastruktur von Cyclic Materials Jahre schneller als herkömmliche Bergbauprojekte eingesetzt werden und bietet einen skalierbaren, risikoärmeren Weg zur Sicherung kritischer Materialien, insbesondere schwerer Seltenerden, die für Hochleistungs-Permanentmagnete in KI-Servern, Verteidigung, Robotik, E-Mobilität und automatisierter Fertigung unerlässlich sind.

Die proprietären Technologien von Cyclic Materials sind in der Lage, wichtige Rohstoffe aus ausgedienten Elektromotoren von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, MRT-Geräten und Elektronikschrott aus Rechenzentren den wichtigsten Quellen für Seltene Erden, die für die rasche Expansion von KI-Computing, Robotik, E-Mobilität und fortschrittlichen Industrien benötigt werden wirtschaftlich und nachhaltig zurückzugewinnen. Das Unternehmen hat sein Wachstum seit dem Abschluss seiner erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde, die die Ausweitung der Präsenz des Unternehmens in Nordamerika ermöglichte, rasch beschleunigt. Im Rahmen seiner Strategie, die Versorgung mit Seltenen Erden lokal zu verankern, kündigte Cyclic Materials im Frühjahr 2025 den Start seines ersten Spoke-Projekts in Mesa, Arizona an, das den raschen Ausbau einer sicheren heimischen Versorgung mit Seltenen Erden für US-Hersteller unterstützt. Diese erste Anlage ihrer Art geht einher mit der Gründung des ersten Hub-Projekts von Cyclic Materials und des Center of Excellence in Kingston, Ontario. Diese Dynamik wurde durch eine Reihe von wirkungsvollen Partnerschaften verstärkt, darunter eine wichtige Zusammenarbeit mit Solvay und eine kürzlich geschlossene 10-jährige Exklusivvereinbarung mit VACUUMSCHMELZE (VAC) über das Recycling von 100 der Nebenprodukte aus der Magnetproduktion in seinem neuen Werk in Sumter, South Carolina, wodurch der sichere lokale Zugang zu kritischen und schweren Seltenerdmetallen für die Magnet-Wertschöpfungskette gestärkt wird. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es sich mit Lime Micromobility zusammenschließt, einem wichtigen Neuzugang im Netzwerk der Rohstoffpartner von Cyclic Materials, das mehrere hundert Unternehmen umfasst, die strategische Altmaterialien für den Aufbau dieser zirkulären Lieferkette für Seltene Erden liefern.

Zusammen positionieren diese Meilensteine Cyclic Materials als grundlegenden Lieferanten für den KI-, Verteidigungs- und robotergestützten industriellen Wandel und ermöglichen die lokale Lieferung von Seltenerdmaterialien durch eine sichere und widerstandsfähige Versorgung mit beispielloser Geschwindigkeit.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet und ist ein Cleantech-Unternehmen, das durch das Recycling von magnethaltigen EOL eine widerstandsfähige Lieferkette für Seltenerdelemente (REEs) und andere kritische Materialien aufbaut. Seine innovative Technologie verwandelt Altprodukte in wertvolle Rohstoffe, die in den Bereichen KI, Robotik, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung verwendet werden und für die Zukunft der westlichen Industrie von entscheidender Bedeutung sind. Nach dem Erfolg seiner kommerziellen Demonstration und den ersten erfolgreichen Lieferungen von recycelten gemischten Seltenerdoxiden (rMREO) höchster Qualität an Kunden skaliert das Unternehmen seine Spitzentechnologie zur Rückgewinnung von REEs aus Permanentmagneten und nutzt seine proprietären Verfahren MagCycle? und REEPure?, um strategische Branchen mit einer sicheren Versorgung mit recycelten rMREO zu versorgen. Cyclic Materials erweitert seine Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien. Mit Mesa, Arizona, als Standort seiner ersten kommerziellen Spoke-Anlage und Kingston, Ontario, als Kompetenzzentrum mit Forschungs- und Entwicklungsanlage und hydrometallurgischem Standort baut das Unternehmen seine REE-Recycling-Infrastruktur in den USA aus, um die steigende Nachfrage nach Permanentmagneten zu bedienen, die unsere moderne Welt antreiben. In Anerkennung seiner Pionierarbeit wurde das Unternehmen von MIT Tech Review 2025 als eines der Top 10 Climate Tech Companies to Watch ausgezeichnet, außerdem von Fortune Change the World, Fast Company Most Innovative und Next Big Thing in Tech. Erfahren Sie mehr unter cyclicmaterials.earth.

Über T. Rowe Price

T. Rowe Price wurde 1937 gegründet und unterstützt Privatpersonen und Institutionen weltweit dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Als großes globales Vermögensverwaltungsunternehmen, das für seine herausragenden Anlageergebnisse, seine Führungsrolle im Bereich Altersvorsorge und seine unabhängige eigene Forschung bekannt ist, basiert das Unternehmen auf einer Kultur der Integrität, die die Interessen der Kunden in den Vordergrund stellt. Kunden vertrauen auf das preisgekrönte Unternehmen aufgrund seiner Expertise im Bereich Altersvorsorge und seiner aktiven Verwaltung von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, alternativen Anlagen und Multi-Asset-Investments. T. Rowe Price verwaltete zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von 1,78 Billionen US-Dollar und betreut Millionen von Kunden weltweit.

Über den Canada Growth Fund

Der CGF ist ein unabhängiges Investmentvehikel mit einem Volumen von 15 Milliarden Dollar, das privates Kapital für den Aufbau einer sauberen Wirtschaft in Kanada gewinnen soll. Es nutzt Anlageinstrumente, die bestimmte Risiken absorbieren, um private Investitionen in kohlenstoffarme Projekte, Technologien, Unternehmen und Lieferketten zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cgf-fcc.ca.

Für Medienanfragen zum CGF wenden Sie sich bitte an mediacgf@cgf-fcc.ca.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260123699089/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jacquie Kane

cyclicmaterials@antennagroup.com

+1 978-764-7840