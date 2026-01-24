Seine Exzellenz Dr. Majid A. Alkassabi, Handelsminister des Königreichs Saudi-Arabien, erklärte heute auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, dass das Königreich von den aktuellen Veränderungen in den globalen Lieferketten profitieren werde.

Amid shifting global trade dynamics, Saudi Arabia underscores its role as a stable connector economy linking markets across regions (Photo: AETOSWire)

In einer Sitzung mit dem Titel "Viele Formen des Handels" kommentierte Seine Exzellenz: "Der Handel entwickelt sich heute eindeutig von fairem Handel hin zu einem gesteuerten und regelbasierten Handelsmodell. Für uns in Saudi-Arabien gilt: Wir verfügen über eine strategische Lage, wir haben zahlreiche Ressourcen, wir könnten eine Brückenwirtschaft werden mit der wir Afrika, Europa und Asien verbinden und so zu einem logistischen Drehkreuz werden."

Seine Exzellenz Ahmed A. Alkhateeb, Tourismusminister, sagte in der Session "Die neue Geografie des Reisens: Destinationen aufwerten, Chancen erweitern": "Die UN-Tourismusorganisation prognostiziert, dass die Zahl der Touristen bis 2030 auf 2 Milliarden steigen wird, was einen Zuwachs von 500 Millionen bedeutet. Das ist enorm und sehr ermutigend für Saudi-Arabien für unsere Hotelbetreiber, Investoren und Technologieanbieter. Dies ist eine Branche mit erstaunlichem Potenzial."

Seine Exzellenz Mohammed A. Aljadaan, Finanzminister, sagte: "Unsere Aufgabe als politische Entscheidungsträger ist es, sicherzustellen, dass Unternehmen ein berechenbares Umfeld vorfinden. Das erreichen wir, indem wir die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft stärken und dem Privatsektor das nötige Vertrauen geben."

Seine Exzellenz Abdullah A. Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, äußerte sich in der Session "Konvergierende Technologien als Erfolgsfaktor": "Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) geht das Königreich die Energie- und Speicherbarrieren an. Wir richten einen Appell an unsere Partner: Im Zeitalter der Intelligenz braucht man einen Partner, der KI beschleunigen kann, aber noch wichtiger ist, dass er KI auch anwendet; und das Königreich steht als Ihr bevorzugter Partner bereit."

Seine Exzellenz Bandar I. Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, sagte in der Sessioin "Eine gemeinsame Stimme für die Zukunft der Mineralien: Politik, Investitionen und Versorgung in Einklang bringen": "Das Königreich verfolgt einen multilateralen Ansatz in der internationalen Zusammenarbeit und schafft Plattformen, die Dialog und Partnerschaft ermöglichen. Das Future Minerals Forum steht an vorderster Front und ist heute eine globale Plattform, die Regierungen, Industrie, Finanzwesen, Wissenschaft und Technologie vereint."

In der Sitzung "Wirtschaftspartnerschaften neu definieren: Vom Dialog zur Umsetzung" sagte Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung: "Ich glaube, es gibt eine Welt, in der jedes Land sein wirtschaftliches Potenzial entfalten und dennoch den Dialog offenhalten kann."

Er ergänzte: "Es gab nie eine größere weiße Leinwand oder eine größere Chance für uns, die Zukunft zu gestalten." Am Donnerstag startete die Global Innovation Platform, eine strategische Partnerschaft zwischen Saudi HoldCo und GoldenPoint Global, die Saudi-US-Innovation-Partnership. Diese national verankerte Plattform soll die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Life Sciences, Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Fertigung beschleunigen. Mit den Städten Riad und Austin als Anker verbindet die Partnerschaft zwei der dynamischsten Innovationsökosysteme der Welt.

Darüber hinaus wurde Amplifai Health als Gewinner der zweiten Kohorte der MINDS AI Global Alliance initiative des WEF gekürt.

