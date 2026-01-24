HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Finergic Solutions Pte Ltd, einer Boutique-Vermögensberatungsfirma mit Hauptsitz in Singapur, unterzeichnet hat. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 30. April 2026 abgeschlossen sein.

Finergic wurde im Jahr 2019 gegründet und konzentriert sich auf die Transformation des Kernbankgeschäfts und der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen verfügt über eine starke, gut etablierte globale Präsenz. Die Ergänzung durch die Nischenkompetenzen von Finergic in Verbindung mit der Größe von HCLTech wird voraussichtlich zu stärkeren Synergien führen und die Dienstleistungserbringung in der Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsbranche verbessern.

HCLTech verfügt über mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der Betreuung führender Finanzinstitute. Durch die Integration der spezialisierten Transformationsstrategie, Beratungs- und Vermögensarchitektur-Kompetenzen von Finergic wird HCLTech die Bereitstellung von plattformbasierten Vermögensverwaltungslösungen der nächsten Generation beschleunigen, die auf fortschrittlichen KI-nativen Workflows basieren. Diese Kompetenzen ergänzen die bestehende globale Erfahrung von HCLTech in der Unterstützung von Kunden bei Temenos-Produkten, darunter mehr als 40 globale Banken.

"Mit der fokussierten Fachkompetenz von Finergic ist HCLTech strategisch gut positioniert, um seine digitalen Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung zu stärken", erklärte Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head Financial Services bei HCLTech. "Diese transformative Transaktion ermöglicht es uns, fortschrittliche Fähigkeiten bereitzustellen, Innovationen zu fördern und erhebliche Synergien zu erschließen und so unsere Kunden in die Lage zu versetzen, bessere Geschäftsergebnisse in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche zu erzielen."

"In den letzten Jahren hat sich Finergic einen hervorragenden Ruf bei der Umsetzung von Transformationsprogrammen für Kernbank- und Vermögensverwaltungslösungen erworben. Unsere End-to-End-Lösungsfähigkeiten, unterstützt durch ein äußerst erfahrenes und kompetentes Team, verschaffen uns eine einzigartige Position innerhalb der Branche. Wir freuen uns sehr, Teil der beeindruckenden Wachstumsreise von HCLTech zu werden und ein spannendes neues Kapitel für das Team von Finergic aufzuschlagen", erklärten Ganesh Swaminathan, Saravanan Kandaswamy und Senthil Kumar Sekar, Mitbegründer von Finergic. "Unsere gemeinsame Vision für die Transformation der Finanzdienstleistungsbranche und unsere sich ergänzenden Stärken versetzen uns in die Lage, Unternehmen einen noch größeren Mehrwert zu bieten und neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter zu schaffen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260123449707/de/

