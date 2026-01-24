Robert Mayr steht Ende März zehn Jahre an der Spitze von Deutschlands zweitgrößtem Software-Unternehmen. Im Interview mit BÖRSE ONLINE nimmt der DATEV-Vorstandsvorsitzende auch zu aktuellen Fragen außerhalb des Tagesgeschäfts Stellung. Woran arbeiten Sie gerade? Robert Mayr: Ich habe gerade die jüngsten Ergebnisse unseres DATEV Mittelstandsindex' durchgesehen. Angesichts der schwachen Umsatzentwicklung und der ständig steigenden Kosten für kleine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE