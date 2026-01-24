Es läuft nicht mehr rund für die Xiaomi-Aktie. In der abgelaufenen Handelswoche rutschte der Kurs des chinesischen Auto- und Elektronikkonzerns unter die Marke von 4 €. Was drückt so stark auf den Aktienkurs von Xiaomi und könnte diese Neuigkeit ihr wieder neuen Schwung verleihen? Das nächste Aktienrückkaufprogramm Zum Wochenschluss kündigte Xiaomi ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden HK$ an (ca. 320 Millionen US$). Die Xiaomi-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
