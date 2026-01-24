Silber-Rekord! Kann Urban Mining von IonDrive Angebotsengpässe lösen?

Anzeige / Werbung

Rekordpreise bei Silber verschärfen den globalen Angebotsdruck. Während der klassische Bergbau strukturelle Grenzen erreicht, gewinnt Urban Mining an Bedeutung. IonDrive setzt dabei auf Technologie, um Silber aus bestehenden Materialströmen zurückzugewinnen.

Silber erreicht neue Höchststände

Silber ist zurück im Fokus der Märkte. In den vergangenen Monaten hat das Edelmetall - parallel zu Gold - neue Rekordmarken erreicht. Marktbeobachter führen dies auf geopolitische Unsicherheiten, Inflationsrisiken und eine robuste industrielle Nachfrage zurück. Anders als Gold ist Silber jedoch tief in industrielle Wertschöpfungsketten eingebettet.

Photovoltaik, Elektronik, Medizintechnik und Elektromobilität treiben den Verbrauch. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt. Neue Minenprojekte sind kapitalintensiv, genehmigungsaufwendig und benötigen Jahre bis zur Produktion. Diese strukturelle Spannung verändert den Blick auf die Herkunft des Metalls.

Angebotsengpässe treffen auf industrielle Nachfrage

Ein wachsender Teil der Silbernachfrage ist kaum substituierbar. In Solarzellen etwa macht Silber weniger als 0,1 Prozent der Masse aus, steht aber für einen erheblichen Teil des Materialwerts. Mit dem globalen Ausbau erneuerbarer Energien wächst damit auch der Druck auf die Versorgung.

Der klassische Bergbau kann diese Dynamik nur begrenzt abfedern. Sinkende Erzgehalte und steigende Kosten dämpfen die Produktionszuwächse. Vor diesem Hintergrund rücken alternative Quellen zunehmend in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen.

Urban Mining als strategische Ergänzung

Urban Mining beschreibt die Rückgewinnung von Metallen aus bestehenden Produkten und Abfallströmen. End-of-Life-Elektronik, Batterien und Solarmodule enthalten relevante Mengen an Silber, das bislang häufig verloren geht oder nur in niedriger Qualität zurückgewonnen wird.

Lange galt dieser Ansatz als technisch komplex und wirtschaftlich wenig attraktiv. Doch steigende Metallpreise und technologische Fortschritte verändern die Kalkulation. Recycling wird zunehmend als Ergänzung zur Primärförderung betrachtet, nicht als Nischenlösung.

IonDrive und der Fokus auf Solarmodule

IonDrive Limited positioniert sich gezielt in diesem Umfeld. Das Unternehmen hat ein Entwicklungsprogramm zur Wiederverwertung ausgedienter Solarpanels gestartet, mit dem Ziel, hochreines Silber und Silizium zurückzugewinnen. Grundlage ist die firmeneigene Deep-Eutectic-Solvent-Technologie (DES).

Diese Technologie adressiert ein zentrales Problem des heutigen Recyclingmarktes. Konventionelle Verfahren konzentrieren sich meist auf Glas und Aluminium, während Silber und Silizium verloren gehen oder nur minderwertig zurückgewonnen werden. IonDrive zielt auf eine selektive Trennung bei niedrigen Temperaturen und nahezu neutralem pH-Wert.

Wirtschaftliches Potenzial oberirdischer Rohstoffe

Der wirtschaftliche Hebel ist erheblich. In Australien allein wird das jährliche Aufkommen ausgedienter Solarmodule bis 2030 auf über 100.000 Tonnen geschätzt. Trotz des geringen Silberanteils entfällt ein erheblicher Teil des Gesamtwerts auf dieses Metall.

Hohe Silberpreise verbessern die Wirtschaftlichkeit der Rückgewinnung zusätzlich. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochreinem Silizium für Anwendungen in Batterien, Halbleitern und der nächsten Generation von Solartechnologien. Urban Mining wird damit nicht nur zu einer ökologischen, sondern zu einer ökonomischen Option.

Skalierung und internationale Partnerschaften

IonDrive treibt die Entwicklung über mehrere Programme voran, darunter Kooperationen mit der University of Adelaide sowie einem kommerziellen Labor in Großbritannien. Erste Materialströme für Tests stammen aus Australien und Taiwan, während Gespräche mit etablierten Recyclern in Deutschland und den Niederlanden laufen.

Ziel ist eine beschleunigte Kommerzialisierung, unter anderem durch die Nutzung einer im Bau befindlichen DES-Pilotanlage. Der Ansatz folgt einer industriellen Logik: Skalierung über Technologie und Partnerschaften, nicht über neue Minen.

Nachhaltigkeit als struktureller Vorteil

Neben der Wirtschaftlichkeit spielt Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Urban Mining reduziert Deponiemengen, senkt Emissionen und vermeidet neue Eingriffe in Landschaften. Für Industrieunternehmen gewinnt die Herkunft von Rohstoffen an Bedeutung - regulatorisch wie reputativ.

IonDrives geschlossener Prozesskreislauf ohne aggressive Säuren adressiert diese Anforderungen. Sekundärabfälle werden minimiert, Reagenzien können wiederverwendet werden. Das verbessert sowohl die Umweltbilanz als auch die Kostenstruktur.

Ein sich wandelnder Blick der Investoren

Die Rekordpreise bei Edelmetallen lenken den Blick der Investoren zunehmend auf die gesamte Wertschöpfungskette. Neben Produzenten rücken Technologieanbieter und Recycler in den Fokus. Entscheidend ist dabei nicht kurzfristige Preisfantasie, sondern die Fähigkeit, strukturelle Engpässe zu adressieren.

IonDrive positioniert sich in diesem Umfeld als Technologieentwickler mit klarer industrieller Anwendung. Urban Mining wird dabei nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung des bestehenden Systems verstanden.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





