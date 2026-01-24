Silber & Gold: reloaded...: Edelmetalle setzen historische Rekordhochs weiter fort! Top-Unternehmen wie dieses profitieren massiv!

Anzeige / Werbung

Weltweite Krisen in Dauerschleife treiben Anleger aus risikobehafteten Anlageklassen und schicken den Gold- und Silberpreis weiter steil nach oben. Gut, wenn man wie Discovery Silver beides kann und hat.

auch wenn Grönland mit dem von Amaroq Minerals betriebenen Nalunaq-Projekt im Süden der Insel nur eine einzige produzierende Goldmine aufweist und auch Silber keine größere Rolle spielt - zumindest nicht verglichen zu den Vorkommen an Seltenen Erden - haben die politischen Spannungen rund um das größte und kälteste Eiland der Erde die Preise für die beiden Edelmetalle mächtig befeuert.

Quelle: Geologische Dienst Dänemarks und Grönlands (GEUS)

Mit fast 5.000,- USD respektive fast 100,- USD/Unze sprangen Gold und Silber kürzlich fast schon mühelos über die nächsten historischen Marken.

Diese Performance der Edelmetalle, vor allem beim Gold, könnte auch mit der immer größer werdenden Skepsis zu tun haben, was die künftige Performance der US-Wirtschaft, ihr astronomisches 39 Billionen USD tiefes Staatsdefizit und damit auch die Stabilität des US-Dollarals Leitwährung betrifft.

Das schließlich verwandelt den "Greenback" immer mehr in eine Art diplomatisches Instrument, vom dem Handelsströme sich zunehmend abkoppeln. Parallel dazu diversifizieren Zentralbanken ihre Reserven immer stärker in Richtung physisches Gold und nicht zuletzt strömen auch immer mehr neue Anleger zu den Edelmetallen, um zumindest die nächste Etappe der Rekordpreisrallye mitzunehmen.

Auch wenn beispielsweise Gewinnmitnahmen immer wieder für kleinere Korrekturen sorgen könnten, bleiben die fundamentalen Treiber für die anhaltende Attraktivität von Gold und Silber weiterhin intakt.

World Gold Council: Weekly Markets Monitor. 19. Januar 2026

Für Silber kommt dabei noch hinzu, dass sich das strukturelle Defizit aufgrund der weiterhin hohen industriellen Nachfrage nach der "kleinen Schwester von Gold" und einer Produktion, die damit nicht Schritt halten kann, weiter vergrößern wird.

Quelle: MiningVisuals

Umso mehr rücken fokussierte Produzenten, Explorer und Entwickler von hochgradigen Gold- und Silberprojekten wie Discovery Silver (WKN: A3CM15) in den Fokus der Investoren, vor allem, weil das Unternehmen mit "Porcupine' und "Cordero' gleich zwei hochgradige Ausnahme-Assets in Tier-1-Regionen in Kanada und Mexiko in seinem Portfolio besitzt. Mehr "Bimetall-Booster" geht fast gar nicht.

"Cordero', inmitten des mexikanischen Silber-Hotspots "Central Mexican Silver Belt' gelegen, gilt als die weltweit größte unerschlossene Silberressource und hat das Potenzial, einmal in Betrieb, die global führende Silbermine zu werden. Die im Februar 2024 veröffentlichte Machbarkeitsstudie zeigt das in jedem begeisternden Detail. Da nämlich steht unterm Strich ein Nettogegenwartswertvon sage und schreibe 2,88 Mrd. USD (Diskontsatz 5%), wohlgemerkt auf Basis eines sehr konservativen Silberpreisszenarios von 40,- USD/Unze.

Quelle. Discovery Silver

In den ersten beiden der insgesamt 19 Jahre Lebensdauer der Mine, soll die durchschnittliche Silberäquivalent-Produktion satte 37 Millionen Unzen betragen, bei sehr niedrigen "All-in'-Kosten von durchschnittlich 12,50 USD/Unze in den ersten acht Jahren. Dazu gesellen sich exzellente"Locked-Cycle'-Rückgewinnungsraten von im Schnitt 85-90% für Silber und Blei und 83-87% für Zink. Alles in allem also Low-Cost/Hohe-Margen-Performance pur.

Ein Minenkomplex dreht auf!

Der "Porcupine'-Minenkomplex im hochgradigen "Timmins'-Distrikt in Ontario, Kanada, ging erst im April des vergangenen Jahres von der Newmont Corporation in den Besitz von Discovery (WKN: A3CM15) über.

Das 1.400 km² große Landpaket beherbergt mit "Hoyle Pond' - eine der hochgradigsten Minen in Kanada - und "Borden' gleich zwei produzierende Minen. Dazu gesellt sich mit "Pamour' eine neue Tagebaumine, die aktuell hochgefahren wird und, einmal im Betrieb, etwa 150.000 Unzen Goldpro Jahr produzieren soll.

Quelle: Discovery Silver

Nicht zu vergessen ist das enorme Umwandlungs- und Wachstumspotenzial des gesamten "Porcupine'-Komplexes, das die Ressourcenumwandlungs- und Explorationsbohrungen bei den hochgradigen Zielen "Holy Pound', "Borden', "Pamour' und "Owl Creek' von Anfang November 2025 beeindruckend widerspiegeln.

Dabei wurden reihenweise gleich mehrere hochgradige Abschnitte durchschnitten.

Quelle: Discovery Silver

Und wenn wir schon bei hochgradigen Erweiterungspotenzial sind, muss natürlich auch das Ende September 2025 begonnene rund 7.500 m umfassende Bohrprogramm beim "Dome Mine'-Projekt südlich von "Porcupine' nochmals erwähnt werden. Dieses dient in erster Linie der Vorbereitung einer neuen Mineralressourcenschätzung und soll weitere Details zur Bewertung des Potenzials von "Dome' für einen zukünftigen Untertagebau liefern.

Wie mächtig dieses Potenzial ausfallen könnte, darauf geben die Analysten von SCP Equity Research einen appetitanregenden Ausblick.

Quelle: SCP Equity Research; November 2025

Ihren Schätzungen zufolge könnte eine zusätzliche Produktion von "Dome' in Höhe von etwa 18.000 Tonnen pro Tag die durchschnittliche Jahresproduktion des "Porcupine'-Komplexes um rund 220.000 Tonnen pro Jahr steigern und die Lebensdauer der Minen um weitere 6 Jahre verlängern.

Wahnsinns Goldproduktion im vierten Quartal 2025!

Ein "Fast Forward" in die jüngere Vergangenheit bringt uns direkt zu den phänomenalen Ergebnissen, die Discovery (WKN: A3CM15) jüngst für das vierte Quartal 2025 gemeldet hat. So produzierte "Porcupine' von September bis Dezember 2025 rekordverdächtige 66.718 Unzen Gold, ein Plus von satten 6% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Zudem wurden 67.010 Unzen Gold gegossen und satte 64.479 Unzen wurden verkauft, zu im Schnitt 4.157,- USD/Unze.

Auf Jahressicht betrachtet, hat "Porcupine' damit in 2025 unglaubliche 234.702 Unzen hergestellt. Seit der Übernahme von durch Discovery (WKN: A3CM15) im April 2025 bis zum Jahresendewaren es fantastische 180.424 Unzen. Entsprechend grandios war Discoverys 410 Mio. USD-Kassenbestand zum 31. Dezember 2025, und das ganz ohne Schulden.

Um sein finanzielle Flexibilität für weiteres Wachstum zu erhöhen, konnte Discovery zudem eine Vereinbarung mit einem Konsortium kanadischer Finanzinstitute über eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Mio. USD mit einer Akkordeon-Option von 100 Mio. USD erfolgreich abschließen.

Ebenso erfolgreich war der Abschluss einer Vereinbarung von Discovery (WKN: A3CM15) mit der "Taykwa Tagamou Nation' zur Ressourcenentwicklung von "Porcupine'. Damit nämlich wird der Rahmen für eine verantwortungsvolle Entwicklung des Projekts innerhalb des traditionellen Territoriums der "Taykwa Tagamou Nation' geschaffen.

Transformatives 2025!

In Anbetracht der großartigen Entwicklungen und Erfolge des vergangenen Jahres, sieht Tony Makuch, Präsident und CEO von Discovery (WKN: A3CM15), 2025 vor allem als ein Jahr des Wandels:

"Das letzte Jahr haben wir als Entwicklungsunternehmen begonnen und dabei "Cordero' als eines der weltweit größten und attraktivsten Silberprojekte entschlossen vorangetrieben. Im April dann haben wir mit dem Kauf von "Porcupine' den Schritt hin zu einem wachsenden kanadischen Goldproduzenten vollzogen. Dank unserer Diversifizierungsstrategie, Dynamik und Entschlossenheit konnten wir das Jahr 2025 als eines der Unternehmen mit den besten Wachstumsaussichten sowohl im Gold- als auch im Silbersektor abschließen. Das dient uns als Motivation, unsere operative Leistung in 2026 weiter zu stärken und damit unsere Wachstumspläne umzusetzen. In den nächsten Wochen werden wir unsere Prognose für das laufende Jahr zusammen mit unseren vollständigen Betriebs- und Finanzergebnissen für das vierte Quartal 2025 veröffentlichen und auch damit unseren Erfolg und unsere Entschlossenheit für weiteres starkes Wachstum unterstreichen."

Fazit

Discovery (WKN: A3CM15) entwickelt weiter zu einem der attraktivsten "Bimetall-Könner" der Branche. Mit einer soliden Goldproduktion und einem Silber-Entwicklungsprojekt von Weltklasse, positioniert es sich perfekt in einem Markt, der genau nach solchen Playern mit einem diversifizierten Portfolio an Projekten in Tier-1-Regionen sucht.

Dank der Mischung aus einem bereits produzierenden Asset und einem hochgradigen Explorations- und Entwicklungsprojekt, profitiert Discovery (WKN: A3CM15) sowohl kurz- wie auch mittel- und langfristig von der anhaltenden Rekordpreis-Performance von Gold und Silber. Das wiederum bietet Investoren eine gute Chance mitzupartizipieren.

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor verglichen. Keine Aktualisierungspflicht

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Naturkatastrophen, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

