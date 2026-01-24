Warum die Kursrally des führenden Anbieters von Labordiagnostik anhalten sollte, wie die Luxemburger ihre Stärken durch Zukäufe ausbauen und was sie bei Übernahmen nun besser machen. Mächtig Schub: Der Aktienkurs des weltweit größten Testers von Lebensmitteln und Biopharmaprodukten Eurofins Scientific zieht seit Mitte Dezember deutlich an. Die Bilanz für das abgeschlossene Geschäftsjahr am 28. Januar und der Ausblick auf das neue Jahr sollten zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE