PORR-Tunnelprojekt ElbX feiert Meilenstein mit "Bergfest"

Beim PORR-Großprojekt ElbX wurde im Dezember ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Hälfte der Tunnelstrecke unter der Elbe ist inzwischen vorgetrieben. Dieser Fortschritt wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber TenneT im Rahmen eines sogenannten "Bergfest" gebührend gefeiert.

50 Prozent des Tunnels sind vorgetrieben

Für die ausführende PORR Group (ISIN: AT0000609607) markiert das Erreichen dieser wichtigen Etappe aber nicht nur einen technischen Etappenerfolg, sondern auch einen entscheidenden Schritt bei einem der bedeutendsten Infrastrukturvorhaben der deutschen Energiewende. Seit Februar 2025 arbeitet sich die Tunnelbohrmaschine unter äußerst anspruchsvollen Bedingungen rund 2.800 Meter unter der Elbe vor - von Wewelsfleth in Schleswig-Holstein in Richtung Wischhafen (Niedersachsen). Dabei durchquert sie den geologisch schwierigen Lauenburger Ton, der hohe Anforderungen an Technik und Personal stellt.

Die Arbeiten erfolgen teilweise unter Druckluft mit Drücken von bis zu 4,8 bar - ein Verfahren, das nur von spezialisierten Tunnelbauteams beherrscht wird. Die Tunnelbohrmaschine verfügt über einen Durchmesser von 4,9 m, ist 190 Meter lang, wiegt insgesamt 700 Tonnen und zeichnet sich durch eine Antriebsleistung von 720 kW aus. Parallel zum Vortrieb laufen die Arbeiten an den Start- und Zielschächten in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie an den zugehörigen Schachtbauwerken für die Zielbaugrube. Dieses Zusammenspiel mehrerer komplexer Bauphasen unterstreicht die hohe ingenieurtechnische Kompetenz, die für das Projekt erforderlich ist.

ElbX ist ein zentraler Bestandteil der Gleichstrom-Erdkabelverbindung SuedLink, einem der wichtigsten Netzausbauprojekte Deutschlands, dessen Fertigstellung für August 2027 geplant ist. Der Tunnel wird künftig sechs 525-Kilovolt-Gleichstromkabel aufnehmen und die SuedLink-Erdkabel beidseits der Elbe miteinander verbinden. Damit entsteht eine leistungsfähige unterirdische Querung, die unabhängig von Schifffahrt, Hochwasser oder Witterung dauerhaft die Stromversorgungssicherheit verbessert. Ohne diese Querung wäre ein durchgängiger Stromtransport zwischen Nord- und Süddeutschland nicht möglich.

Projekt mit "Leuchtturm-Charakter"

Die Elbquerung ElbX ist ein zentrales Teilprojekt der Stromverbindung SuedLink, die den Transport von Windstrom aus Norddeutschland in die südlichen Verbrauchszentren ermöglichen soll. Die Leitung ist darauf ausgelegt, einen erheblichen Beitrag zur Versorgung von Haushalten und Industrie mit erneuerbarer Energie zu leisten. Die sichere Unterquerung der Elbe stellt dabei einen technisch anspruchsvollen Abschnitt dar, ohne den ein durchgehender Betrieb der Verbindung nicht möglich wäre. Der Baufortschritt im Tunnel ist somit ein entscheidender Schritt für die Funktionsfähigkeit der Gesamttrasse.

Für die PORR ist ElbX ein bedeutendes Infrastrukturprojekt im Bereich Tunnelbau. Es verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, komplexe geologische Bedingungen, hohe technische Anforderungen und strenge Sicherheitsvorgaben zu bewältigen. Dass inzwischen rund 50 Prozent der Strecke vorgetrieben sind, markiert einen wichtigen Zwischenstand im Bauablauf und zeigt, dass die Arbeiten planmäßig voranschreiten. Damit unterstreicht das Projekt die Rolle der PORR als leistungsfähiger Partner für zentrale Infrastrukturvorhaben der Energiewende.

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

https://www.porr-group.com/projekte/detail/suedlink-elbquerung-elbx-wewelsfleth-wischhafen (inkl. Videos)

https://www.porr.de/news-presse/mitteilungen/detail/meilenstein-beim-tunnelbauprojekt-elbx-bergfest-erreicht

https://www.herrenknecht.com/de/newsroom/pressemitteilungdetail/tunnelbohrmaschine-fuer-elbquerung-von-suedlink-uebergeben/

Enthaltene Werte: AT0000609607