ETFs 2026: Chancen erkennen, Risiken steuern

Volatile Märkte, geopolitische Unsicherheiten, hartnäckige Inflationstendenzen und der rasante technologische Wandel prägen das Börsenjahr 2026. Viele Anleger stehen vor der Frage: Wie positioniere ich mein Portfolio richtig - ohne ständig reagieren zu müssen?

Exchange Traded Funds (ETFs) bleiben auch in diesem Marktumfeld ein zentrales Instrument für strukturierten Vermögensaufbau. Doch einfache Standardlösungen reichen nicht mehr aus. Faktoren wie Zinsniveau, regionale Verschiebungen, neue Indexstrategien und thematische Schwerpunkte spielen eine immer größere Rolle bei der ETF-Auswahl.

Genau hier setzt unser Webinar an: Wir beleuchten die spannendsten ETF-Trends der Gegenwart und zeigen auf, wo derzeit attraktive Chancen liegen - sei es in dynamischen Schwellenländern, zukunftsweisenden Technologiefeldern oder nachhaltigen Strategien.

Anhand konkreter Beispiele erfahren Sie, wie sich aktuelle Markttrends in ETF-Produkten widerspiegeln und wie Sie diese gezielt für Ihre eigene Anlagestrategie nutzen können. Ob Sie langfristig Vermögen aufbauen oder kurzfristige Marktbewegungen ausnutzen möchten - wir geben Ihnen praxisnahe Impulse, die Sie direkt in Ihre Entscheidungen einfließen lassen können.

Das Webinar richtet sich sowohl an Einsteiger, die erste ETF-Erfahrungen sammeln, als auch an Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen und ihre Strategien schärfen wollen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um fundierte Einblicke in die Welt der ETFs zu gewinnen - und um sich für künftige Anlageentscheidungen optimal aufzustellen.

Wann: 29.01.2026, 14:00 Uhr

