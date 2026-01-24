Der deutsche Ladeanbieter Qwello hat seine Expansion nach Dänemark verkündet, nachdem das Unternehmen zwei Aufträge im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Stadt Kopenhagen im Jahr 2025 erhalten hat. Die Aufträge gewähren Qwello das Recht, bis zu 140 öffentliche AC-Ladestationen in mehreren Stadtteilen der dänischen Hauptstadt zu errichten und zu betreiben. Ein Vertrag umfasst Stefansgade, Noerrebroparken, Lundtoftegade und Vesterbro Vest, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
