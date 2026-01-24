Zwischen Krisenmeldungen und geopolitischen Spannungen sendet die Wirtschaftswelt ein unerwartet positives Signal: Führende Ökonomen erwarten eine Stabilisierung - und teils sogar freundliche Impulse für 2026. Woher der neue Optimismus kommt, und was das für Anleger bedeutet. Trotz angespannter Weltlage, Handelskonflikten und politischem Gegenwind blicken viele Volkswirte wieder mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft. In einer aktuellen Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE