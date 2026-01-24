© Foto: wallstreetOnlineDer TV-Gründer aus "Die Höhle der Löwen" erklärt, wie er die Rolle Europas im globalen Wettlauf um Technologie einschätzt - und welche Chancen und Risiken sich daraus für Anleger ergeben. Künstliche Intelligenz war DAS Thema im letzten Jahr, das nicht nur die Börsen bewegt hat. US-amerikanische Aktien aus dem KI-Bereich verzeichneten ein weiteres starkes Jahr, da die Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich übertrafen. Anleger, die vom Ausbau der KI-Branche profitieren wollten, haben über reine Tech-Unternehmen hinausgeblickt und legten sich Energieversorger und Infrastrukturunternehmen mit in ihr Portfolio. "Der durch Künstliche Intelligenz (KI) vorangetriebene Strukturwandel dürfte sich …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE