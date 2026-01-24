GOLD: Größter Wochengewinn in der Geschichte von Gold! - Aktuelle Analyse

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 05/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis hat in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief lag deutlich über Marke der Vorwoche. Es wurde der größte Wochengewinn in der Geschichte von Gold abgebildet, fast 8,5% plus in nur einer einzigen Handelswoche!

Gold kennt aktuell nur eine Richtung - aufwärts. Aus dem Tageschart ist die beeindruckende Bewegung der letzten Wochen gut herauszulesen. Es ist zum Wochenschluss ein neues Allzeithoch formatiert worden.

Das Tageschart ist aktuell einfach zu interpretieren. Solange das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 4.570,8 US-Dollar) notiert, solange könnte es immer weiter aufwärts an neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.065/75 US-Dollar und übergeordnet die 5.250 US-Dollar sein. Diese Anlaufziele sind erreichbar, solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

geschrieben von Jens Chrzanowski

