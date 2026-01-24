Hensoldt, Rheinmetall und Renk legten zuletzt kräftig zu. Bonus-Cap-Zertifikate bieten derzeit hohe Risikopuffer und dennoch die Chance auf bis zu 24,1 Prozent bis Dezember. Die Anteilscheine von deutschen Rüstungstiteln wie Hensoldt, Renk und Rheinmetall stehen auch in diesem Jahr auf der Einkaufsliste vieler Anleger weit oben. Um 20 bis 30 Prozent legten die Papiere seit Jahresbeginn zu. Katalysator war die Vergabe teils größerer Aufträge, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE