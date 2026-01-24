Krypto News im Fokus: Bitcoin unter Druck - droht der nächste Abverkauf?

Die aktuellen Krypto News sorgen bei Anlegern für wachsende Unsicherheit. Vor allem die Bitcoin News der vergangenen Tage zeigen ein zunehmend angeschlagenes Marktumfeld. Makroökonomische Risiken, geopolitische Spannungen und ein schwaches technisches Bild setzen dem Kryptomarkt zu. Bitcoin konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen - trotz politischer Entspannungssignale. Wie kritisch ist die Lage wirklich?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.