Samstag, 24.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium ist zurück - und diesmal führen Institutionen den Markt an
XTB
24.01.2026 12:21 Uhr
Krypto News im Fokus: Bitcoin unter Druck - droht der nächste Abverkauf?

Die aktuellen Krypto News sorgen bei Anlegern für wachsende Unsicherheit. Vor allem die Bitcoin News der vergangenen Tage zeigen ein zunehmend angeschlagenes Marktumfeld. Makroökonomische Risiken, geopolitische Spannungen und ein schwaches technisches Bild setzen dem Kryptomarkt zu. Bitcoin konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen - trotz politischer Entspannungssignale. Wie kritisch ist die Lage wirklich?

