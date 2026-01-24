Das kalifornische Unternehmen Joby Aviation tut sich mit dem Parkraumbetreiber Metropolis Technologies zusammen, um in den USA ein Netzwerk von Start- und Landeplätzen für seine elektrischen Flugtaxis aufzubauen. Bei Joby Aviation handelt es sich um einen von Toyota mit 500 Millionen US-Dollar unterstützten Entwickler von elektrischen Lufttaxis. Unter dem Namen Joby S4 arbeitet das Unternehmen an einem elektrischen Fluggerät, das senkrecht starten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
