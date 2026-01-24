© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis überspringt zum Wochenschluss die 100 US-Dollar. Der Damm bricht und mit ihm werden wohl die letzten Hoffnungen all jener zerstört, die auf ein rasches Ende der Silber-Rallye gesetzt haben. Silberpreis steigt rasant - warum die 100-US-Dollar-Marke enorme Bedeutung hat Der Silberpreis stieg in den letzten Wochen und Monaten rasant an. Erst überwand er die letzten noch vorhandenen charttechnischen Widerstände und als der Weg schließlich frei war, explodierte er. 60 USD, 70 USD, 80 USD - die Marken fielen in rascher Abfolge. Zum Jahresende geriet die Rallye zunächst ins Stocken. Gewinnmitnahmen kamen auf. Die Stimmung drehte sich. Pessimistischen Meinungen wurde mehr Gehör …Den vollständigen Artikel lesen
