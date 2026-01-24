Freiburg (ots) -SWR und Land Baden-Württemberg vergeben Preis für den Gedichtband "Der Große Wagen" / 15.000 Euro Preisgeld / Verleihung am 10. April 2026 in Staufen i. Br.Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die 1981 in Berlin geborene und in Berlin lebende Lyrikerin Nadja Küchenmeister. Die Jury würdigte in ihrer Sitzung am 23. und 24. Januar 2026 den im Schöffling Verlag erschienenen Gedichtband "Der Große Wagen" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2025. Der mit 15.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis wird am 10. April in Staufen verliehen, wo Peter Huchel seit seiner Ausreise aus der DDR 1971 lebte. Preisstifter sind der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg. Zu den bisherigen Preisträger:innen gehören u. a. Michael Krüger, Raoul Schrott, Uljana Wolf, Monika Rinck und Olga Martynova.Die Jury in ihrer Begründung:"Im Zeichen des weitleuchtenden Sternbilds blendet Nadja Küchenmeisters Langgedicht "Der Große Wagen" drei Szenarien ineinander: Das Wuhletal steht für den Abschied von den Eltern. Köln inszeniert die Dichterin als transitorischen Berufsort, der sich als stetes Willkommen und Abschied definiert. Lissabon, als wäre es die Stadt eines bis heute nachhallenden Erdbebens, wird zum Schauplatz einer Liebe, die auf unergründliche Weise aus den Fugen gerät. Prägnant, eindringlich, anspielungssicher und präzise entfalten Küchenmeisters Gefühlsstudien Nähe und Menschlichkeit. Seite für Seite fügen sich je exakt acht reimlose Dreizeiler zu weitgespannten Bilderbögen. Orientierung bietet stets der Blick zum sternenklar Leuchtenden. Mit den Worten "ich sehe den großen Wagen und alles, was war" setzt Küchenmeisters Band ein, und noch in Lissabon scheint zukunftsversprechend: "über dem tejo / aufgespannt der große wagen."Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige LyrikDer vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftete Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird seit 1984 für ein herausragendes lyrisches Werk des vergangenen Jahres verliehen. Der Preis erinnert an den Namensgeber Peter Huchel (geb. 1903 in Groß-Lichterfelde bei Berlin), den bedeutenden Lyriker und langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift "Sinn und Form". Huchel starb am 30. April 1981 in Staufen im Breisgau. Die unabhängige Jury bestand aus sieben Autor:innen, Literaturkritiker:innen und -wissenschaftler:innen.Informationen zum Peter-Huchel-Preis und zur Jury: www.peter-huchel-preis.deKontakt: Frank Hertweck, Geschäftsführer Peter-Huchel-Preis, peter-huchel-preis.deFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6203045