Siemens Energy wurde im März 2024 ins Depot 2030 des Hot Stock Report aufgenommen - zu einem Zeitpunkt, als viele Marktbeobachter dem Titel noch skeptisch gegenüberstanden. Ausschlaggebend war weniger die damalige Stimmungslage als vielmehr eine Kombination aus Bewertung, Trendwende im Chart und der absehbaren strategischen Bedeutung des Unternehmens. Der Konzern profitierte bereits zu diesem Zeitpunkt von mehreren strukturellen Entwicklungen, allen voran dem steigenden Energiebedarf im Zuge von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär