Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum. Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein. Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE