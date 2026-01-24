© Foto: Gina Sanders - Adobe StockAusländische Investoren schichten um. Gold gewinnt, US-Staatsanleihen verlieren. Trumps Politik treibt die Flucht in den sicheren Hafen an.Immer mehr Länder suchen Sicherheit außerhalb der Vereinigten Staaten. Sie kaufen Gold und reduzieren Bestände an US-Staatsanleihen. Das zeigt eine Auswertung von Ned Davis Research, von der CNBC berichtete. Der Abstand zwischen ausländischen Goldreserven und gehaltenen US-Staatsanleihen schrumpfte auf rund 162 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal 2025 lag er noch bei etwa 1,23 Billionen US-Dollar. Das Institut berechnete die Werte mit aktuellen Goldpreisen. Trumps Politik treibt die Umschichtung Der gemeinsame Nenner ist Donald Trump. Seine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE